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Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма
Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма
Единственная оборудованная туристическая стоянка в горно-лесном Ялтинском заповеднике расположена в районе горы Ай-Петри. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T22:02
2023-12-03T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Единственная оборудованная туристическая стоянка в горно-лесном Ялтинском заповеднике расположена в районе горы Ай-Петри. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.Основная туристическая стоянка в "Заповедном Крыму" – "У кордона" – расположена в районе горы Ай-Петри. Она является точкой пересечения основных туристических троп, пояснил он.Остановка в таком лагере весьма удобна. Кроме того, это не вызовет нареканий со стороны государственных инспекторов заповедника, в то время как попытка разбить лагерь в какой-либо другой точке повлечет административное наказание и штраф.Кроме того, для крымчан и гостей полуострова действуют так называемые оборудованные места отдыха – "Черешневый сад". Там есть все необходимое. Сюда можно приехать с семьей или компанией, отдохнуть и пожарить шашлыки.В свою очередь замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников отметил, что "Заповедный Крым" включает четыре заповедника и три заказника. Это Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и заповедник Лебяжьи острова. Заказники федерального значения - "Малое филлофорное поле" и "Каркинитский морской". Соблюдение порядка на всех этих территориях контролируют около 75 государственных инспекторов.Ранее директор объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов сообщил о запуске нового вида экологических экскурсий на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в миреЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года
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4.7
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крым, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, туризм в крыму, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, юрий ведерников, владимир добровольский
Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма

В "Заповедном Крыму" назвали места оборудованных стоянок и мест отдыха

22:02 03.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Туристы на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Единственная оборудованная туристическая стоянка в горно-лесном Ялтинском заповеднике расположена в районе горы Ай-Петри. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.
Основная туристическая стоянка в "Заповедном Крыму" – "У кордона" – расположена в районе горы Ай-Петри. Она является точкой пересечения основных туристических троп, пояснил он.
"Группа может идти из Севастополя по дороге на Ялту, либо со стороны побережья в направлении Большого каньона и остановиться здесь на ночлег. Площадка полностью оборудована всем необходимым – настилами для установки палаток, водой и санузлами, костровой чашей и мангалом", – перечислил Добровольский.
Остановка в таком лагере весьма удобна. Кроме того, это не вызовет нареканий со стороны государственных инспекторов заповедника, в то время как попытка разбить лагерь в какой-либо другой точке повлечет административное наказание и штраф.
Кроме того, для крымчан и гостей полуострова действуют так называемые оборудованные места отдыха – "Черешневый сад". Там есть все необходимое. Сюда можно приехать с семьей или компанией, отдохнуть и пожарить шашлыки.
В свою очередь замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников отметил, что "Заповедный Крым" включает четыре заповедника и три заказника. Это Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и заповедник Лебяжьи острова. Заказники федерального значения - "Малое филлофорное поле" и "Каркинитский морской". Соблюдение порядка на всех этих территориях контролируют около 75 государственных инспекторов.
Ранее директор объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов сообщил о запуске нового вида экологических экскурсий на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
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КрымФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаТуризм в КрымуНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоЮрий ВедерниковВладимир Добровольский
 
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