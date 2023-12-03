https://crimea.ria.ru/20231203/gde-mozhno-razbivat-stoyanku-i-razzhigat-kostry-v-zapovednikakh-kryma-1132949096.html

Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма

Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Где можно разбивать стоянку и разжигать костры в заповедниках Крыма

Единственная оборудованная туристическая стоянка в горно-лесном Ялтинском заповеднике расположена в районе горы Ай-Петри. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T22:02

2023-12-03T22:02

2023-12-03T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Единственная оборудованная туристическая стоянка в горно-лесном Ялтинском заповеднике расположена в районе горы Ай-Петри. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.Основная туристическая стоянка в "Заповедном Крыму" – "У кордона" – расположена в районе горы Ай-Петри. Она является точкой пересечения основных туристических троп, пояснил он.Остановка в таком лагере весьма удобна. Кроме того, это не вызовет нареканий со стороны государственных инспекторов заповедника, в то время как попытка разбить лагерь в какой-либо другой точке повлечет административное наказание и штраф.Кроме того, для крымчан и гостей полуострова действуют так называемые оборудованные места отдыха – "Черешневый сад". Там есть все необходимое. Сюда можно приехать с семьей или компанией, отдохнуть и пожарить шашлыки.В свою очередь замдиректора по охране ФГБУ "Заповедный Крым" Юрий Ведерников отметил, что "Заповедный Крым" включает четыре заповедника и три заказника. Это Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и заповедник Лебяжьи острова. Заказники федерального значения - "Малое филлофорное поле" и "Каркинитский морской". Соблюдение порядка на всех этих территориях контролируют около 75 государственных инспекторов.Ранее директор объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым", главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Артур Мурзаханов сообщил о запуске нового вида экологических экскурсий на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в миреЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиРазвитие туризма в Крыму: что сделают до 2030 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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