https://crimea.ria.ru/20240105/zametki-dlya-puteshestvennika-v-sketchakh-sozdaet-zhitelnitsa-kerchi-1133325214.html
Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи
Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи
Анна Дочкина несколько лет назад переехала с материковой части России в Керчь – любимый город детства. А два года назад нарисовала свой первый городской скетч – РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T18:15
2024-01-05T18:15
2024-01-05T18:15
культура
керчь
искусство
туризм в крыму
внутренний туризм
эксклюзивы риа новости крым
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133325619_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_7dd0c349828b6d12feb64c4ad82dd137.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Анна Дочкина несколько лет назад переехала с материковой части России в Керчь – любимый город детства. А два года назад нарисовала свой первый городской скетч – знаменитую арку фотографа XIX века Рубанчика на улице Ленина. Будучи человеком практичным, решила снабдить иллюстрацию информационным текстом. Так было положено начало созданию путеводителей для путешественников по Керчи в скетчах. В чем их уникальность, Анна Дочкина рассказала РИА Новости Крым.Нереальная реальность ради эмоцийНад очередной иллюстрацией про Керчь Анна работала даже в ожидании нашей с ней встречи для интервью.Еще нужно время, чтобы составить текст: определиться, о чем было бы интересно написать, найти информацию, в том числе у историков, сформулировать ее несколькими предложениями. Анна показывает скетч с изображением керченской хамсы и говорит, что ему она посвятила целый вечер.Чаще всего идеи рождаются во время прогулок по городу. Бывает, что фотографирует приглянувшиеся места или видит их на чужих снимках, но все равно надо все посмотреть своими глазами.Все это художница делает ради того, чтобы у человека возникло новое впечатление о том или ином месте в Керчи, чтобы вызвать у него эмоцию.Анна рассказывает историю скетчей. По ее словам, это, в первую очередь, быстрые наброски. Они нужны художнику для того, чтобы зафиксировать эмоцию, краски, композицию. Далее на основании наброска нужно создать полноценную работу. Со временем скетчи стали отдельным направлением искусства. С тех пор как появились маркеры, рисунки в электронном виде, потребители стали ценить не только академичность.Показать людям красоту КерчиБольшая количество скетчей Анны Дочкиной посвящено именно древней Керчи. В этот город она часто приезжала в детстве к бабушке. Будучи взрослой, переехала к морю осознано.Сама она часто гуляет и, когда видит что-то красивое, то у нее сразу возникают мысли, как это можно нарисовать. Так Анна начала создавать почтовые открытки, открытки-путеводители, какие-то, в итоге, легли в основу целого набора карточек, например, о Митридатской лестнице.Есть у нее серия скетчей под названием "Что нужно сделать в Керчи?" Их она тоже планирует объединить в единый набор с общей обложкой.Художница вносит вклад в популяризацию Керчи. В этом наборе открыток она рассказывает, куда в самом древнем городе страны стоит сходить, на что посмотреть и почему.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник заказал Анне Дочкиной книжечку из скетчей про Крепость Керчь. В городе ее часто просят рисовать скетчи для афиш предстоящих знаковых событий, например, для Дня города.Достопримечательности на каждый месяц годаК Новому году Анна по собственному желанию создала календарь с изображением интересных мест в городе-герое.Волнует ее и тема археологических раскопок, так как это про близость тысячелетий. В августе Анна показывает выжженные пейзажи. А в октябре – желтую листву. Деньги на жизнь Анна зарабатывает веб-дизайном. А скетчи для нее скорее хобби. Она смеется и называет свои иллюстрации "пожирателем времени и денег". Говорит, что доход от них чисто символический, но процесс затягивает очень сильно.Читайте также на РИА Новости Крым:Музы, вдохновленные Крымской войнойРусская сказка в Крыму: Билибин и его Батилиман"Русский Моне" Архип Куинджи
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133325619_908:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_124f3e4a3863faad900acd0f89800296.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
культура, керчь, искусство , туризм в крыму, внутренний туризм, крым курортный
Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи
Путеводители по Керчи в скетчах создает местная жительница
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Анна Дочкина несколько лет назад переехала с материковой части России в Керчь
– любимый город детства. А два года назад нарисовала свой первый городской скетч – знаменитую арку фотографа XIX века Рубанчика на улице Ленина. Будучи человеком практичным, решила снабдить иллюстрацию информационным текстом. Так было положено начало созданию путеводителей для путешественников по Керчи в скетчах. В чем их уникальность, Анна Дочкина рассказала РИА Новости Крым.
Нереальная реальность ради эмоций
Над очередной иллюстрацией про Керчь Анна работала даже в ожидании нашей с ней встречи для интервью.
"Пока вас ждала, вот нарисовала эскиз. Мне надо еще часа два-три. После возьму тушь и превращу это в рисунок. Потом будет краска. Затем это все надо отсканировать. Если вдруг где-то получилось неудачно, вдруг я ошибалась, то это еще можно исправить в фотошопе. В итоге, на создание одного скетча уходит два-три вечера. Иногда бывает быстрее", – поделилась Анна Дочкина.
Еще нужно время, чтобы составить текст: определиться, о чем было бы интересно написать, найти информацию, в том числе у историков, сформулировать ее несколькими предложениями. Анна показывает скетч с изображением керченской хамсы
и говорит, что ему она посвятила целый вечер.
Чаще всего идеи рождаются во время прогулок по городу. Бывает, что фотографирует приглянувшиеся места или видит их на чужих снимках, но все равно надо все посмотреть своими глазами.
"Я должна быть на этом месте сама, потому что нужно составить свое представление. Композиция уже рождается в голове. Это же все нереально: я часто двигаю какие-то архитектурные элементы друг относительно друга в угоду целостности картинки. Что-то делаю больше или меньше. Первое время особенно увлекалась тем, что делала стены покривее, меняла пропорции. С цветом также. Скетч эмоционален, в нем позволяется искажать реальность в угоду выразительности", – поделилась Анна.
Все это художница делает ради того, чтобы у человека возникло новое впечатление о том или ином месте в Керчи, чтобы вызвать у него эмоцию.
Анна рассказывает историю скетчей. По ее словам, это, в первую очередь, быстрые наброски. Они нужны художнику для того, чтобы зафиксировать эмоцию, краски, композицию. Далее на основании наброска нужно создать полноценную работу. Со временем скетчи стали отдельным направлением искусства. С тех пор как появились маркеры, рисунки в электронном виде, потребители стали ценить не только академичность.
"Скетчи стали интересны людям сами по себе именно из-за того, что они передают эмоции. Возникло целое направление – скетчи путешественников. Человек приезжает в новый город и свои впечатления фиксирует в таких вот заметках. Это не живопись, скорее графика, иллюстрации. Но я не путешественник. Я создаю заметки для путешественников", – объясняет Анна.
Показать людям красоту Керчи
Большая количество скетчей Анны Дочкиной посвящено именно древней Керчи. В этот город она часто приезжала в детстве к бабушке. Будучи взрослой, переехала к морю осознано.
"Керчь – очень красивый город. Но, к сожалению, эта красота не выявлена. Есть люди, которые видят красоту, когда им ее показывают, что называется, в лоб: сказали, куда смотреть, и дополнили еще историей. Иначе человек с трудом может ее рассмотреть, потому что у нас в обществе не принято тренировать насмотренность. И поскольку в Керчи очень много красивого, хочется это выявить и показать", – объяснила Анна выбор своего хобби.
Сама она часто гуляет и, когда видит что-то красивое, то у нее сразу возникают мысли, как это можно нарисовать. Так Анна начала создавать почтовые открытки, открытки-путеводители, какие-то, в итоге, легли в основу целого набора карточек, например, о Митридатской лестнице.
Есть у нее серия скетчей под названием "Что нужно сделать в Керчи?" Их она тоже планирует объединить в единый набор с общей обложкой.
"Это ответ туристам, которые говорят, что в Керчи делать нечего. Конечно, ходят по задворкам рынка, автовокзала, по самым страшным местам и делают вывод, что в Керчи ничего нет. Людям надо все показывать. Нашему городу еще много над этим работать", – делится эмоциями Анна.
Художница вносит вклад в популяризацию Керчи. В этом наборе открыток она рассказывает, куда в самом древнем городе страны стоит сходить, на что посмотреть и почему.
"Я объясняю, почему нужно не просто подойти к храму Иоанна Предтечи, сфотографироваться возле него, поставив галочку о посещении достопримечательности, а обойти его вокруг. Про Крепость Керчь тоже рассказываю. Про нее вообще мало кто знает. А это, в моем понимании, один из самых грандиозных объектов во всем Крыму, не только в Керчи", – рассказывает художница.
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник заказал Анне Дочкиной книжечку из скетчей про Крепость Керчь. В городе ее часто просят рисовать скетчи для афиш предстоящих знаковых событий, например, для Дня города
.
Достопримечательности на каждый месяц года
К Новому году Анна по собственному желанию создала календарь с изображением интересных мест в городе-герое.
"Февраль – один из самых холодных месяцев в Крыму. Апрель – месяц цветения сакуры. Цветение альбиции – июнь. Май – обелиск Славы на горе Митридат, один из первых памятников Победы. Керчь – удивительное место, здесь почти в каждой семье помнят о войне. Ходишь возле обелиска, читаешь имена погибших и понимаешь, что тут вся земля полита кровью. В июле изображена водная станция, потому что это самый пик сезона. Здесь мост еще строится. Сейчас, конечно, реальная картинка другая", – показывает Анна страницы нового календаря.
Волнует ее и тема археологических раскопок, так как это про близость тысячелетий. В августе Анна показывает выжженные пейзажи. А в октябре – желтую листву.
Деньги на жизнь Анна зарабатывает веб-дизайном. А скетчи для нее скорее хобби. Она смеется и называет свои иллюстрации "пожирателем времени и денег". Говорит, что доход от них чисто символический, но процесс затягивает очень сильно.
"Все это лето я провела на ярмарках. Пообщалась с туристами. Получила много обратной связи. Стало понятно, что люди хотят видеть. Есть те, которым все это не очень нравится, а если кому-то понравилось, то я получаю очень большой эмоциональный отклик", – откровенно призналась Анна Дочкина.
Читайте также на РИА Новости Крым: