https://crimea.ria.ru/20240105/zametki-dlya-puteshestvennika-v-sketchakh-sozdaet-zhitelnitsa-kerchi-1133325214.html

Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи

Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Заметки для путешественника в скетчах создает жительница Керчи

Анна Дочкина несколько лет назад переехала с материковой части России в Керчь – любимый город детства. А два года назад нарисовала свой первый городской скетч – РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T18:15

2024-01-05T18:15

2024-01-05T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Анна Дочкина несколько лет назад переехала с материковой части России в Керчь – любимый город детства. А два года назад нарисовала свой первый городской скетч – знаменитую арку фотографа XIX века Рубанчика на улице Ленина. Будучи человеком практичным, решила снабдить иллюстрацию информационным текстом. Так было положено начало созданию путеводителей для путешественников по Керчи в скетчах. В чем их уникальность, Анна Дочкина рассказала РИА Новости Крым.Нереальная реальность ради эмоцийНад очередной иллюстрацией про Керчь Анна работала даже в ожидании нашей с ней встречи для интервью.Еще нужно время, чтобы составить текст: определиться, о чем было бы интересно написать, найти информацию, в том числе у историков, сформулировать ее несколькими предложениями. Анна показывает скетч с изображением керченской хамсы и говорит, что ему она посвятила целый вечер.Чаще всего идеи рождаются во время прогулок по городу. Бывает, что фотографирует приглянувшиеся места или видит их на чужих снимках, но все равно надо все посмотреть своими глазами.Все это художница делает ради того, чтобы у человека возникло новое впечатление о том или ином месте в Керчи, чтобы вызвать у него эмоцию.Анна рассказывает историю скетчей. По ее словам, это, в первую очередь, быстрые наброски. Они нужны художнику для того, чтобы зафиксировать эмоцию, краски, композицию. Далее на основании наброска нужно создать полноценную работу. Со временем скетчи стали отдельным направлением искусства. С тех пор как появились маркеры, рисунки в электронном виде, потребители стали ценить не только академичность.Показать людям красоту КерчиБольшая количество скетчей Анны Дочкиной посвящено именно древней Керчи. В этот город она часто приезжала в детстве к бабушке. Будучи взрослой, переехала к морю осознано.Сама она часто гуляет и, когда видит что-то красивое, то у нее сразу возникают мысли, как это можно нарисовать. Так Анна начала создавать почтовые открытки, открытки-путеводители, какие-то, в итоге, легли в основу целого набора карточек, например, о Митридатской лестнице.Есть у нее серия скетчей под названием "Что нужно сделать в Керчи?" Их она тоже планирует объединить в единый набор с общей обложкой.Художница вносит вклад в популяризацию Керчи. В этом наборе открыток она рассказывает, куда в самом древнем городе страны стоит сходить, на что посмотреть и почему.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник заказал Анне Дочкиной книжечку из скетчей про Крепость Керчь. В городе ее часто просят рисовать скетчи для афиш предстоящих знаковых событий, например, для Дня города.Достопримечательности на каждый месяц годаК Новому году Анна по собственному желанию создала календарь с изображением интересных мест в городе-герое.Волнует ее и тема археологических раскопок, так как это про близость тысячелетий. В августе Анна показывает выжженные пейзажи. А в октябре – желтую листву. Деньги на жизнь Анна зарабатывает веб-дизайном. А скетчи для нее скорее хобби. Она смеется и называет свои иллюстрации "пожирателем времени и денег". Говорит, что доход от них чисто символический, но процесс затягивает очень сильно.Читайте также на РИА Новости Крым:Музы, вдохновленные Крымской войнойРусская сказка в Крыму: Билибин и его Батилиман"Русский Моне" Архип Куинджи

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2024

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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