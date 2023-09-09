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День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж
День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 09.09.2023
День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж
Керчь отметила День города, который прошел под знаком предстоящего юбилея: 50-летия со дня присвоения звания "Города-Героя". Это историческое событие произошло... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T21:56
2023-09-09T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Керчь отметила День города, который прошел под знаком предстоящего юбилея: 50-летия со дня присвоения звания "Города-Героя". Это историческое событие произошло 14 сентября 1973 года.Ранним утром 9 сентября возле Аджимушкайских каменоломен на автопробег "Дорогами славы" собрались почти 50 машин белого и красного цвета.По его словам, оргкомитет праздника решил, что автопробег должен пройти в цветах флага Керчи. Правда, оказалось проблемой собрать минимум 20 машин красного цвета. И все же нашли: в 18 из них за рулем были девушки. Большинство автомобилей с крымскими номерами, но одна из них оказалась из Каменск-Уральского."Мы два года назад переехали в Керчь, - рассказали новые жители города. – Приезжали сюда в отпуск. Солнце, два моря определили наш выбор. И то, что Керчь – город-герой. Мы впервые участвуем в таком мероприятии. Есть ощущение настоящего праздника!"Автоколонна проехала через весь город и в самом центре, на площади Ленина, машины выстроились в виде флага Керчи.Параллельно с этим мероприятием в поселке Маяк стартовала легкоатлетическая эстафета. Ее участники под флагами России, Победы и Керчи преодолели расстояние в 50 км. Маршрут проходил через 30 точек, которые напоминают об участии города в Великой Отечественной войне. Среди них и памятник Володи Дубинину, и гора Митридат, и памятник героям Эльтигена "Парус" в Героевке, где и финишировала эстафета.По словам Дмитрия, идея проведения такой эстафеты у него родилась еще в 2020 году. Но не было возможности ее реализовать. И вот накануне 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Города-Героя" все сложилось: маршрут в 50 км символичен.Еще раз цифра 50 прозвучала от организатора авто-фестиваля, который также устроили по случаю Дня города.По его словам, на мероприятии собрались не только местные автовладельцы, но и уже постоянные участники подобных фестивалей из Краснодара и Ростова-на-Дону.Пока на территории "Автоучкомбината", где проходил авто-фестиваль, было очень громко, в центре города царила спокойная праздничная атмосфера. Там проводили бесплатные экскурсии, а желающие приобрести на память сувенир могли посетить ярмарку авторских изделий крымских мастеров. В нескольких музеях Керчи по случаю праздника устроили День открытых дверей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли новое место для отдыхаДень Крепости в Керчи: как это былоКерчь отметила День рыбака по-новому: как это было
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Анна Карпенко
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керчь, крым, новости крыма, общество, праздники и памятные даты, фото
День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж

День города в Керчи: автопробег, легкоатлетическая эстафета, авто-фестиваль, ярмарка

21:56 09.09.2023
 
© РИА Новости КрымУчастники легкоатлетической эстафеты
Участники легкоатлетической эстафеты - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Керчь отметила День города, который прошел под знаком предстоящего юбилея: 50-летия со дня присвоения звания "Города-Героя". Это историческое событие произошло 14 сентября 1973 года.
Ранним утром 9 сентября возле Аджимушкайских каменоломен на автопробег "Дорогами славы" собрались почти 50 машин белого и красного цвета.
"Мы, конечно, хотели бы более масштабного мероприятия, но из-за желтого уровня террористической опасности, который действует в Керчи, проведем и в таком формате" - рассказал РИА Новости организатор автопробега, начальник отдела по межнациональным отношениям городской администрации Сергей Ворончихин.
По его словам, оргкомитет праздника решил, что автопробег должен пройти в цветах флага Керчи. Правда, оказалось проблемой собрать минимум 20 машин красного цвета. И все же нашли: в 18 из них за рулем были девушки. Большинство автомобилей с крымскими номерами, но одна из них оказалась из Каменск-Уральского.
"Мы два года назад переехали в Керчь, - рассказали новые жители города. – Приезжали сюда в отпуск. Солнце, два моря определили наш выбор. И то, что Керчь – город-герой. Мы впервые участвуем в таком мероприятии. Есть ощущение настоящего праздника!"
© РИА Новости КрымСтарт автопробега "Дорогами славы" возле Аджимушкайских каменоломен
Старт автопробега Дорогами славы возле Аджимушкайских каменоломен
1 из 12
Старт автопробега "Дорогами славы" возле Аджимушкайских каменоломен
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© РИА Новости КрымАвтопробег "Дорогами славы" прибыл в центр города - на площадь им. Ленина
Автопробег Дорогами славы прибыл в центр города - на площадь им. Ленина
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Автопробег "Дорогами славы" прибыл в центр города - на площадь им. Ленина
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Участники легкоатлетической эстафеты в центре города
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Участники легкоатлетической эстафеты
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Участники легкоатлетической эстафеты
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Участники легкоатлетической эстафеты на горе Митридат
12 из 12
Участники легкоатлетической эстафеты на горе Митридат
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Старт автопробега "Дорогами славы" возле Аджимушкайских каменоломен
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2 из 12
Автопробег "Дорогами славы" прибыл в центр города - на площадь им. Ленина
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Авто-фестиваль
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Участники легкоатлетической эстафеты в центре города
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11 из 12
Участники легкоатлетической эстафеты
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12 из 12
Участники легкоатлетической эстафеты на горе Митридат
© РИА Новости Крым
Автоколонна проехала через весь город и в самом центре, на площади Ленина, машины выстроились в виде флага Керчи.
Параллельно с этим мероприятием в поселке Маяк стартовала легкоатлетическая эстафета. Ее участники под флагами России, Победы и Керчи преодолели расстояние в 50 км. Маршрут проходил через 30 точек, которые напоминают об участии города в Великой Отечественной войне. Среди них и памятник Володи Дубинину, и гора Митридат, и памятник героям Эльтигена "Парус" в Героевке, где и финишировала эстафета.
"На забег зарегистрировалось порядка 100 человек, - рассказал его организатор Дмитрий Симаков. – Среди них и люди с ограниченными возможностями. Бежать можно было как определенную дистанцию, так и весь маршрут".
По словам Дмитрия, идея проведения такой эстафеты у него родилась еще в 2020 году. Но не было возможности ее реализовать. И вот накануне 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Города-Героя" все сложилось: маршрут в 50 км символичен.
Еще раз цифра 50 прозвучала от организатора авто-фестиваля, который также устроили по случаю Дня города.
"У нас пройдут соревнования по автозвуку, автотюнингу, выхлопу. Всего зарегистрировалось порядка 50 машин", - поделился организатор Иван.
По его словам, на мероприятии собрались не только местные автовладельцы, но и уже постоянные участники подобных фестивалей из Краснодара и Ростова-на-Дону.
Пока на территории "Автоучкомбината", где проходил авто-фестиваль, было очень громко, в центре города царила спокойная праздничная атмосфера. Там проводили бесплатные экскурсии, а желающие приобрести на память сувенир могли посетить ярмарку авторских изделий крымских мастеров. В нескольких музеях Керчи по случаю праздника устроили День открытых дверей.
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