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День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж

День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 09.09.2023

День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж

Керчь отметила День города, который прошел под знаком предстоящего юбилея: 50-летия со дня присвоения звания "Города-Героя". Это историческое событие произошло... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T21:56

2023-09-09T21:56

2023-09-09T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Керчь отметила День города, который прошел под знаком предстоящего юбилея: 50-летия со дня присвоения звания "Города-Героя". Это историческое событие произошло 14 сентября 1973 года.Ранним утром 9 сентября возле Аджимушкайских каменоломен на автопробег "Дорогами славы" собрались почти 50 машин белого и красного цвета.По его словам, оргкомитет праздника решил, что автопробег должен пройти в цветах флага Керчи. Правда, оказалось проблемой собрать минимум 20 машин красного цвета. И все же нашли: в 18 из них за рулем были девушки. Большинство автомобилей с крымскими номерами, но одна из них оказалась из Каменск-Уральского."Мы два года назад переехали в Керчь, - рассказали новые жители города. – Приезжали сюда в отпуск. Солнце, два моря определили наш выбор. И то, что Керчь – город-герой. Мы впервые участвуем в таком мероприятии. Есть ощущение настоящего праздника!"Автоколонна проехала через весь город и в самом центре, на площади Ленина, машины выстроились в виде флага Керчи.Параллельно с этим мероприятием в поселке Маяк стартовала легкоатлетическая эстафета. Ее участники под флагами России, Победы и Керчи преодолели расстояние в 50 км. Маршрут проходил через 30 точек, которые напоминают об участии города в Великой Отечественной войне. Среди них и памятник Володи Дубинину, и гора Митридат, и памятник героям Эльтигена "Парус" в Героевке, где и финишировала эстафета.По словам Дмитрия, идея проведения такой эстафеты у него родилась еще в 2020 году. Но не было возможности ее реализовать. И вот накануне 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Города-Героя" все сложилось: маршрут в 50 км символичен.Еще раз цифра 50 прозвучала от организатора авто-фестиваля, который также устроили по случаю Дня города.По его словам, на мероприятии собрались не только местные автовладельцы, но и уже постоянные участники подобных фестивалей из Краснодара и Ростова-на-Дону.Пока на территории "Автоучкомбината", где проходил авто-фестиваль, было очень громко, в центре города царила спокойная праздничная атмосфера. Там проводили бесплатные экскурсии, а желающие приобрести на память сувенир могли посетить ярмарку авторских изделий крымских мастеров. В нескольких музеях Керчи по случаю праздника устроили День открытых дверей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли новое место для отдыхаДень Крепости в Керчи: как это былоКерчь отметила День рыбака по-новому: как это было

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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