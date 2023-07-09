https://crimea.ria.ru/20230709/kerch-otmetila-den-rybaka-po-novomu-kak-eto-bylo-1129916001.html

Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было

Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было

День рыбака в Керчи впервые проходит не по привычному сценарию. Отменены концерты, не будет сюрприза - появление бога морей Нептуна на набережной города... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T18:31

2023-07-09T18:31

2023-07-09T18:31

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КЕРЧЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. День рыбака в Керчи впервые проходит не по привычному сценарию. Отменены концерты, не будет сюрприза - появление бога морей Нептуна на набережной города. Изменили давнюю традицию в целях безопасности.Но главному для Керчи празднику быть - решили в местной администрации."Сегодня в городе проживает 153 тысячи человек. Во многих семьях минимум один человек имеет отношение к морскому делу. Сейчас в Керчи 12 семейных династий, чья работа связана с рыболовством. Раньше было гораздо больше, но сказывается возраст: ветераны отрасли уже уходят из жизни", - рассказали в администрации города Керчи в комментарии РИА Новости Крым.Виктор Густой – один из таких местных жителей, чья жизнь связана с морем. Закончил Керченский морской технологический университет, кафедру судовождения и промышленного рыболовства. Несколько лет работал в море. 10 лет назад увлекся коллекционированием якорей. Позже в альма-матер ему предложили создать "Морской музей якоря". Бесплатную экскурсию по этому учреждению провели для жителей и гостей города в День рыбака.Сейчас в морской коллекции Виктора порядка 130 якорей. Они хранят историю Русско-турецкой, Великой Отечественной войн и времен более древних.Во время проведения экскурсии посетители музея услышали звуки, похожие на взрывы. Оказалось, что над Керчью сработала система ПВО, которая сбила крылатую ракету.Однако испортить День рыбака в Керчи не получилось. Как и обещали власти города, жители и гости смогли посетить бесплатно Музей ЮГНИРО с экспозицией морской фауны.Доминировала морская тематика и на ярмарке авторских изделий керченских мастеров: фигурки рыбаков, моряков, набитые крымской лавандой, вязаные рыбки, чайки, магнитики из морских камней, броши с котами-моряками.Конечно, не обошелся День рыбака и без угощений блюдами из морепродуктов от местных поваров на набережной города.Несмотря ни на что, давнюю традицию в Керчи смогли соблюсти.Читайте также на РИА Новости Крым:Особенности рыбалки в Крыму: что, где и когда ловитьРыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловлиБалаклава: большая стройка и спецоперация – есть ли место туристам?

https://crimea.ria.ru/20211209/rybnyy-den-prostoy-i-poleznyy-retsept-dlya-mestnykh-i-otdykhayuschikh-1121676174.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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