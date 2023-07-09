Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было
В Керчи отметили День рыбака: бесплатные экскурсии, ярмарка и угощения
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. День рыбака в Керчи впервые проходит не по привычному сценарию. Отменены концерты, не будет сюрприза - появление бога морей Нептуна на набережной города. Изменили давнюю традицию в целях безопасности.
Но главному для Керчи празднику быть - решили в местной администрации.
"Сегодня в городе проживает 153 тысячи человек. Во многих семьях минимум один человек имеет отношение к морскому делу. Сейчас в Керчи 12 семейных династий, чья работа связана с рыболовством. Раньше было гораздо больше, но сказывается возраст: ветераны отрасли уже уходят из жизни", - рассказали в администрации города Керчи в комментарии РИА Новости Крым.
Виктор Густой – один из таких местных жителей, чья жизнь связана с морем. Закончил Керченский морской технологический университет, кафедру судовождения и промышленного рыболовства. Несколько лет работал в море. 10 лет назад увлекся коллекционированием якорей. Позже в альма-матер ему предложили создать "Морской музей якоря". Бесплатную экскурсию по этому учреждению провели для жителей и гостей города в День рыбака.
Сейчас в морской коллекции Виктора порядка 130 якорей. Они хранят историю Русско-турецкой, Великой Отечественной войн и времен более древних.
"Самому старому якорю-камню несколько тысяч лет, - рассказал коллекционер РИА Новости Крым. - Есть здесь и два якоря, которые нашли при строительстве Крымского моста. Один из них - турецкий. Ему около 50 лет. Второму, адмиралтейскому, лет 200. Он весит порядка 300 кг. Лично для меня один из самых интересных - якорь Лот с Урала весом около 1,5 тонн. А самый дорогой Римский якорь (шток) длиной 2м - очень редкий экземпляр для нашего региона".
© РИА Новости КрымЯкорь, который нашли при строительстве Крымского моста
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Якорь, который нашли при строительстве Крымского моста
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
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Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкспонат "Морского музея якоря" в Керчи - самый старый якорь-камень
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Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - самый старый якорь-камень
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкспонат "Морского музея якоря" в Керчи
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Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкспонат "Морского музея якоря" в Керчи - крайний справа в последнем ряду - римский якорь
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Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - крайний справа в последнем ряду - римский якорь
© РИА Новости Крым
1 из 5
Якорь, который нашли при строительстве Крымского моста
© РИА Новости Крым
2 из 5
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - самый старый якорь-камень
© РИА Новости Крым
4 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи
© РИА Новости Крым
5 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - крайний справа в последнем ряду - римский якорь
© РИА Новости Крым
Во время проведения экскурсии посетители музея услышали звуки, похожие на взрывы. Оказалось, что над Керчью сработала система ПВО, которая сбила крылатую ракету.
Однако испортить День рыбака в Керчи не получилось. Как и обещали власти города, жители и гости смогли посетить бесплатно Музей ЮГНИРО с экспозицией морской фауны.
Доминировала морская тематика и на ярмарке авторских изделий керченских мастеров: фигурки рыбаков, моряков, набитые крымской лавандой, вязаные рыбки, чайки, магнитики из морских камней, броши с котами-моряками.
© РИА Новости КрымЯрмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
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Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯрмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
2 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯрмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
3 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЛюди на ярмарке авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
4 из 8
Люди на ярмарке авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
5 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
6 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
7 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
8 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
1 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
2 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
3 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
4 из 8
Люди на ярмарке авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
5 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
6 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
7 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
8 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
Конечно, не обошелся День рыбака и без угощений блюдами из морепродуктов от местных поваров на набережной города.
Несмотря ни на что, давнюю традицию в Керчи смогли соблюсти.
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