Рейтинг@Mail.ru
Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230709/kerch-otmetila-den-rybaka-po-novomu-kak-eto-bylo-1129916001.html
Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было
Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было
День рыбака в Керчи впервые проходит не по привычному сценарию. Отменены концерты, не будет сюрприза - появление бога морей Нептуна на набережной города... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T18:31
2023-07-09T18:31
эксклюзивы риа новости крым
крым
керчь
праздники и памятные даты
общество
новости крыма
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129915854_0:443:2730:1979_1920x0_80_0_0_b59b38590e00ce7fb21a3e7fadb86ee9.jpg.webp
КЕРЧЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. День рыбака в Керчи впервые проходит не по привычному сценарию. Отменены концерты, не будет сюрприза - появление бога морей Нептуна на набережной города. Изменили давнюю традицию в целях безопасности.Но главному для Керчи празднику быть - решили в местной администрации."Сегодня в городе проживает 153 тысячи человек. Во многих семьях минимум один человек имеет отношение к морскому делу. Сейчас в Керчи 12 семейных династий, чья работа связана с рыболовством. Раньше было гораздо больше, но сказывается возраст: ветераны отрасли уже уходят из жизни", - рассказали в администрации города Керчи в комментарии РИА Новости Крым.Виктор Густой – один из таких местных жителей, чья жизнь связана с морем. Закончил Керченский морской технологический университет, кафедру судовождения и промышленного рыболовства. Несколько лет работал в море. 10 лет назад увлекся коллекционированием якорей. Позже в альма-матер ему предложили создать "Морской музей якоря". Бесплатную экскурсию по этому учреждению провели для жителей и гостей города в День рыбака.Сейчас в морской коллекции Виктора порядка 130 якорей. Они хранят историю Русско-турецкой, Великой Отечественной войн и времен более древних.Во время проведения экскурсии посетители музея услышали звуки, похожие на взрывы. Оказалось, что над Керчью сработала система ПВО, которая сбила крылатую ракету.Однако испортить День рыбака в Керчи не получилось. Как и обещали власти города, жители и гости смогли посетить бесплатно Музей ЮГНИРО с экспозицией морской фауны.Доминировала морская тематика и на ярмарке авторских изделий керченских мастеров: фигурки рыбаков, моряков, набитые крымской лавандой, вязаные рыбки, чайки, магнитики из морских камней, броши с котами-моряками.Конечно, не обошелся День рыбака и без угощений блюдами из морепродуктов от местных поваров на набережной города.Несмотря ни на что, давнюю традицию в Керчи смогли соблюсти.Читайте также на РИА Новости Крым:Особенности рыбалки в Крыму: что, где и когда ловитьРыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловлиБалаклава: большая стройка и спецоперация – есть ли место туристам?
https://crimea.ria.ru/20211209/rybnyy-den-prostoy-i-poleznyy-retsept-dlya-mestnykh-i-otdykhayuschikh-1121676174.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129915854_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7fc645e3a724c7dcf29433bc6decc4cf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, праздники и памятные даты, общество, новости крыма, фото
Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было

В Керчи отметили День рыбака: бесплатные экскурсии, ярмарка и угощения

18:31 09.07.2023
 
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
Празднование Дня рыбака в Керчи - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
КЕРЧЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. День рыбака в Керчи впервые проходит не по привычному сценарию. Отменены концерты, не будет сюрприза - появление бога морей Нептуна на набережной города. Изменили давнюю традицию в целях безопасности.
Но главному для Керчи празднику быть - решили в местной администрации.
"Сегодня в городе проживает 153 тысячи человек. Во многих семьях минимум один человек имеет отношение к морскому делу. Сейчас в Керчи 12 семейных династий, чья работа связана с рыболовством. Раньше было гораздо больше, но сказывается возраст: ветераны отрасли уже уходят из жизни", - рассказали в администрации города Керчи в комментарии РИА Новости Крым.
Виктор Густой – один из таких местных жителей, чья жизнь связана с морем. Закончил Керченский морской технологический университет, кафедру судовождения и промышленного рыболовства. Несколько лет работал в море. 10 лет назад увлекся коллекционированием якорей. Позже в альма-матер ему предложили создать "Морской музей якоря". Бесплатную экскурсию по этому учреждению провели для жителей и гостей города в День рыбака.
Сейчас в морской коллекции Виктора порядка 130 якорей. Они хранят историю Русско-турецкой, Великой Отечественной войн и времен более древних.
"Самому старому якорю-камню несколько тысяч лет, - рассказал коллекционер РИА Новости Крым. - Есть здесь и два якоря, которые нашли при строительстве Крымского моста. Один из них - турецкий. Ему около 50 лет. Второму, адмиралтейскому, лет 200. Он весит порядка 300 кг. Лично для меня один из самых интересных - якорь Лот с Урала весом около 1,5 тонн. А самый дорогой Римский якорь (шток) длиной 2м - очень редкий экземпляр для нашего региона".
© РИА Новости КрымЯкорь, который нашли при строительстве Крымского моста
Якорь, который нашли при строительстве Крымского моста
1 из 5
Якорь, который нашли при строительстве Крымского моста
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
Празднование Дня рыбака в Керчи
2 из 5
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкспонат "Морского музея якоря" в Керчи - самый старый якорь-камень
Экспонат Морского музея якоря в Керчи - самый старый якорь-камень
3 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - самый старый якорь-камень
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкспонат "Морского музея якоря" в Керчи
Экспонат Морского музея якоря в Керчи
4 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЭкспонат "Морского музея якоря" в Керчи - крайний справа в последнем ряду - римский якорь
Экспонат Морского музея якоря в Керчи - крайний справа в последнем ряду - римский якорь
5 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - крайний справа в последнем ряду - римский якорь
© РИА Новости Крым
1 из 5
Якорь, который нашли при строительстве Крымского моста
© РИА Новости Крым
2 из 5
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - самый старый якорь-камень
© РИА Новости Крым
4 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи
© РИА Новости Крым
5 из 5
Экспонат "Морского музея якоря" в Керчи - крайний справа в последнем ряду - римский якорь
© РИА Новости Крым
Во время проведения экскурсии посетители музея услышали звуки, похожие на взрывы. Оказалось, что над Керчью сработала система ПВО, которая сбила крылатую ракету.
Однако испортить День рыбака в Керчи не получилось. Как и обещали власти города, жители и гости смогли посетить бесплатно Музей ЮГНИРО с экспозицией морской фауны.
Доминировала морская тематика и на ярмарке авторских изделий керченских мастеров: фигурки рыбаков, моряков, набитые крымской лавандой, вязаные рыбки, чайки, магнитики из морских камней, броши с котами-моряками.
© РИА Новости КрымЯрмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
1 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯрмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
2 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЯрмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
3 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЛюди на ярмарке авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
Люди на ярмарке авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
4 из 8
Люди на ярмарке авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
5 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
6 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
Празднование Дня рыбака в Керчи
7 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование Дня рыбака в Керчи
Празднование Дня рыбака в Керчи
8 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
1 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
2 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
3 из 8
Ярмарка авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
4 из 8
Люди на ярмарке авторских изделий керченских мастеров в День рыбака
© РИА Новости Крым
5 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
6 из 8
Бесплатная выставка ко Дню рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
7 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
8 из 8
Празднование Дня рыбака в Керчи
© РИА Новости Крым
Конечно, не обошелся День рыбака и без угощений блюдами из морепродуктов от местных поваров на набережной города.
Несмотря ни на что, давнюю традицию в Керчи смогли соблюсти.
Кот Мостик готовит Черноморскую рыбу
9 декабря 2021, 13:02Новости от кота Мостика
Рыбный день: простой и полезный рецепт для местных и отдыхающих
Читайте также на РИА Новости Крым:
Особенности рыбалки в Крыму: что, где и когда ловить
Рыбакам на заметку: Минсельхоз приготовил новшество для любителей ловли
Балаклава: большая стройка и спецоперация – есть ли место туристам?
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКерчьПраздники и памятные датыОбществоНовости КрымаФото
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Главные новости Крыма: 9 июля
19:56Раскольники захватили храм канонической церкви в Хмельницкой области
19:32Главные новости и заявления дня: 9 июля
19:12Единства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден
18:51Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение
18:31Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было
18:13Погода "миллион на миллион": в Крым возвращается комфортное тепло
17:57Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
17:31Очередь у Крымского моста растет
17:12Ливень накрыл Симферополь – фото и видео последствий непогоды
16:41Украинских боевиков становится все меньше: потери ВСУ за сутки
16:26Уничтожено 50 единиц техники: войска России бьют западное вооружение ВСУ
16:00В Брянской области сбиты две ракеты ВСУ - разрушена пилорама
15:46Логистика нарушена: ВСУ лишились 4 складов боеприпасов
15:22Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка
14:59Армия России громит боевиков ВСУ и наемников при попытках наступления
14:35"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиков
14:12Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
13:51ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью
13:41В Феодосии отдыхающих унесло в море на доске
Лента новостейМолния