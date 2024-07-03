https://crimea.ria.ru/20240703/novshestva-na-trope-golitsyna-v-krymu-chto-smogut-uvidet-turisty-1138526008.html

Новшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы

Новшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Новшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы

На одном из самых красивых пляжей Крыма, который так и называется - Царский, у мыса Капчик стоит новенькая деревянная раздевалка. РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T06:05

2024-07-03T06:05

2024-07-03T06:05

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На одном из самых красивых пляжей Крыма, который так и называется - Царский, у мыса Капчик стоит новенькая деревянная раздевалка. - Этот пляж не муниципальный, он даже юридически пляжем не считается. Просто прибрежная зона. А переодевалку установили мы. Чтобы людям было удобно, - говорит директор Судакского лесоохотничьего хозяйства Кирилл Решетников.Царский пляж для людейМы с Кириллом прогуливаемся по одному из самых популярных маршрутов восточного Крыма – тропе Голицына. За этим туристическим объектом, памятником истории и культуры, ухаживают сотрудники лесоохотничьего хозяйства.Тропа была построена, прорублена в скале вокруг горы Орел самым известным владельцем этих мест, виноделом Львом Голицыным в конце XIX века. Сейчас она простирается от границы поселка Новый Свет до мыса Капчик по берегу моря, а затем поднимается наверх, ведя сквозь реликтовую рощу можжевельника обратно в поселок.Раньше тропа была длиннее. Но за почти полтора века существования понесла урон в длине и удобстве. После землетрясения 1927 года, когда тропа получила значительные повреждения, участок от мыса Капчик до Царского пляжа стал непригоден и опасен.- Мы думаем восстановить этот отрезок, над проектом уже работаем. Было бы очень удобно людям: они могли бы не обходить полтора километра по горам, а вдоль моря пройти совсем немного, - говорит директор Судаского лесоохотничьего хозяйства.На небольшой скале, возвышающейся посередине Царского пляжа Кирилл Решетников задумал поставить скульптуру грифона, ведь грифон изображен на гербе как дома Романовых, так и Крыма. Очень символично.Культурный туризмРомановских грифонов Кирилл показывает нам на одном из десятка красивых, в оригинальных деревянных рамках, информационных стендов, установленных вдоль тропы на местах, где туристы обычно останавливаются передохнуть и полюбоваться видами. На них – информация об истории тропы, людях, которые здесь бывали, произрастающих здесь деревьях и травах, о фильмах, которые снимались в этих локациях, редкие фотографии и любопытные факты.- Я так понимаю, что вы не сами места установки беседок и стендов определяли, а там установили, где сами отдыхающие чаще всего делают привалы?Наш проводник по тропе согласно кивает. Кирилл Решетников, в отличие от множества людей, сталкивающихся с приезжими, туристов не критикует, а хвалит.- Турист сейчас изменился, стал культурным. Очень редко, если где-то на берегу устроят пожар от костра – это когда совсем уже пьяные. Обычно все за собой убирают, за ограждения редко заходят и почти не мусорят.Причина этому проста: сами сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства способствуют такому поведению как приезжих, так и местных любителей дикого отдыха.Экономика организацииВо-первых, от самого входа вдоль тропы стоят деревянные столбики с натянутыми канатами. Это ограждение, чтобы не сходили с троп, не шли по опасным сыпучим участкам. Турист хорошо воспитывается, когда к нему не с запретами, а с объяснением и лаской. При таком подходе ему уже нарушать правила не хочется – именно в этом философия Кирилла Решетникова.- Когда я пришел сюда работать, на маршруте было всего пять мусорников, зато вокруг по кустам столько всего валялось! Мы увеличили количество мусорников до пятидесяти, и мусора сразу поубавилось: людям просто не хочется кидать его мимо урн, - говорит директор.Сократилось количество мусора - сократили количество сотрудников-уборщиков до двух, остальных направили на другие участки работы, а еще уборщикам для скорости и удобства было легче, купили электрический мотороллер.А еще установили хорошие стационарные туалеты. Это тоже очень важно для путешествующих.Кирилл рассказывает, что также перестали нанимать субподрядчиков там, где это возможно. Все красивые беседки, лавочки, входные группы, информационные стенды, указатели, ограждения из дерева и металла сделаны сотрудниками, ведь в лесоохотничьем хозяйстве дерево есть, есть и столярный цех.Ремонт в гроте ГолицынаГолицынская тропа – не единственный объект, который обустраивают судакские лесоинспекторы. В их ведении еще такие популярные маршруты как тропа на гору Алчак, тропа к водопадам в Зеленогорье, другие объекты. Но трехкилометровый маршрут Царская тропа, безусловно, самый популярный.Одна из его изюминок – грот Голицына, который некоторые по ошибке называют Шаляпинским, ведь знаменитый русский бас никогда там не пел.Ноябрьские шторма 2023 года практически полностью обвалили тропу к залу, в котором ранее князь-винодел Голицын хранил свое знаменитое вино. Строители подрядной организации (эту работу сами лесные инспекторы уже выполнить не могли) трудились в прямом смысле слова вручную, стройматериалы подвозили морем.- Залили 20 кубов бетона, заодно и электричество подвели по-новому, - рассказывает представитель подрядчика Александр Рожков: - Работали на объекте семь рабочих. В самом слабом месте укрепили скальник, тут трещина была, уложили пять регелей, теперь выдержит 25 тонн. Сегодня-завтра уже все леса уберем.Особая сложность для строительной бригады заключалась в том, что туристические потоки из-за ремонта не перекрывались: пока рабочие делали свое дело, туристы продолжали идти и идти, обозревая райские окрестности Нового Света.Ежегодно бесплатный для посещения объект привлекает около ста тысяч туристов. Кирилл Решетников уверен, что именно благоустройство сделало свое дело в увеличении этого нескончаемого турпотока:- У нас наибольший наплыв не летом, потому что летом жарко, а в межсезонье.Но в планах у него еще проводить в гроте Голицына концерты, а также замостить брусчаткой часть маршрута от Нового Света, оборудовать кусок тропы от можжевеловой рощи до мыса Капчик для посетителей на инвалидных колясках и, безусловно, поддерживать все уже созданное для того, чтобы приезжающим в Новый Свет было удобно, красиво и безопасно.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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