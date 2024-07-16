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Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады

Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады

Если ехать по дороге вдоль моря между Судаком и Алуштой и на полпути, в районе села Морского, свернуть в горы, то совсем скоро можно оказаться в удивительном... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T07:37

2024-07-16T07:37

2024-07-16T07:37

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Если ехать по дороге вдоль моря между Судаком и Алуштой и на полпути, в районе села Морского, свернуть в горы, то совсем скоро можно оказаться в удивительном урочище Паньян-Узень. Сразу несколько достопримечательностей встретят вас там. Направо пойдешь – к зеленому озеру Панагия попадешь, налево пойдешь – поднимешься к Арпатскому водопаду.Эти места – с удивительной историей. До сих пор неизвестно даже происхождение названия "Арпат" – ли от крымско-татарского слова "ячмень", то ли от греческого "похищать", то ли от армянского Сурб-Урбат – святая Параскева-Пятница.Нам налево – в ущелье. По ущелью Пананьян-Узень с Арпатской яйлы течет река Арпат, выше села Зеленогорья образуя небольшой Арпатский каньон с каскадом живописных водопадов. Они невысокие, но очаровательные своей камерностью и многочисленностью природных ванн и ванночек.Маршрут недолгий: на то, чтобы подняться вверх и спуститься вниз, с лихвой хватит трех часов.Здесь по пути вам встретятся не только уединенные беседки и живописные мостики, переброшенные через потоки чистейшей воды, но и ванны с романтичными названиями. Например, Ванна любви, напоминающая формой сердце. Далее по пути наверх – Ванна молодости. В ней вода голубого цвета.Температура воды в Арпате выше температуры в других горных реках, так что купание в ваннах будет достаточно приятным, особенно в жаркий день.Склоны ущелья покрыты редкой растительностью, только наверху – там, откуда стекает с каменной "ступени" сам десятиметровый Арпатский водопад, можно увидеть полосу леса. Этот водопад в народе еще называется Душ.Даже сейчас, в достаточно засушливый период, в водопаде есть вода, и ее достаточно, чтобы освежить не только туристов: под ногами среди камней шмыгают изумрудные ящерицы, воду прилетают пить птички, а в Ванной влюбленных обосновалась огромная лягушка.А еще на пути можно полакомиться дикими крымскими яблочками и кизилом. Но они пока еще только спеют. Так что приезжайте осенью. А еще лучше весной – чтобы увидеть потоки чистейших вод с крымских гор.Этой весной тропу для путешественников по ущелью благоустроили. Здесь построили деревянные лестницы, поручни в сложно проходимых местах, смотровые площадки, мостики и даже мангальные зоны, а также поставили информационные щиты с описанием природных и исторических фактов этой местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристовО человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музейХранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых

https://crimea.ria.ru/20240703/novshestva-na-trope-golitsyna-v-krymu-chto-smogut-uvidet-turisty-1138526008.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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