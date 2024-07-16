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Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады
Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады
Если ехать по дороге вдоль моря между Судаком и Алуштой и на полпути, в районе села Морского, свернуть в горы, то совсем скоро можно оказаться в удивительном... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T07:37
2024-07-16T07:37
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Если ехать по дороге вдоль моря между Судаком и Алуштой и на полпути, в районе села Морского, свернуть в горы, то совсем скоро можно оказаться в удивительном урочище Паньян-Узень. Сразу несколько достопримечательностей встретят вас там. Направо пойдешь – к зеленому озеру Панагия попадешь, налево пойдешь – поднимешься к Арпатскому водопаду.Эти места – с удивительной историей. До сих пор неизвестно даже происхождение названия "Арпат" – ли от крымско-татарского слова "ячмень", то ли от греческого "похищать", то ли от армянского Сурб-Урбат – святая Параскева-Пятница.Нам налево – в ущелье. По ущелью Пананьян-Узень с Арпатской яйлы течет река Арпат, выше села Зеленогорья образуя небольшой Арпатский каньон с каскадом живописных водопадов. Они невысокие, но очаровательные своей камерностью и многочисленностью природных ванн и ванночек.Маршрут недолгий: на то, чтобы подняться вверх и спуститься вниз, с лихвой хватит трех часов.Здесь по пути вам встретятся не только уединенные беседки и живописные мостики, переброшенные через потоки чистейшей воды, но и ванны с романтичными названиями. Например, Ванна любви, напоминающая формой сердце. Далее по пути наверх – Ванна молодости. В ней вода голубого цвета.Температура воды в Арпате выше температуры в других горных реках, так что купание в ваннах будет достаточно приятным, особенно в жаркий день.Склоны ущелья покрыты редкой растительностью, только наверху – там, откуда стекает с каменной "ступени" сам десятиметровый Арпатский водопад, можно увидеть полосу леса. Этот водопад в народе еще называется Душ.Даже сейчас, в достаточно засушливый период, в водопаде есть вода, и ее достаточно, чтобы освежить не только туристов: под ногами среди камней шмыгают изумрудные ящерицы, воду прилетают пить птички, а в Ванной влюбленных обосновалась огромная лягушка.А еще на пути можно полакомиться дикими крымскими яблочками и кизилом. Но они пока еще только спеют. Так что приезжайте осенью. А еще лучше весной – чтобы увидеть потоки чистейших вод с крымских гор.Этой весной тропу для путешественников по ущелью благоустроили. Здесь построили деревянные лестницы, поручни в сложно проходимых местах, смотровые площадки, мостики и даже мангальные зоны, а также поставили информационные щиты с описанием природных и исторических фактов этой местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристовО человечестве и его языках рассказывает необычный крымский музейХранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых
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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, экология, природа, министерство экологии и природных ресурсов крыма, судак
Кругом вода: облагороженный турмаршрут на Арпатские водопады

Малоизвестный туристический маршрут на Арпатские водопады привели в порядок в Крыму

07:37 16.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрпатский водопад
Арпатский водопад - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Если ехать по дороге вдоль моря между Судаком и Алуштой и на полпути, в районе села Морского, свернуть в горы, то совсем скоро можно оказаться в удивительном урочище Паньян-Узень. Сразу несколько достопримечательностей встретят вас там. Направо пойдешь – к зеленому озеру Панагия попадешь, налево пойдешь – поднимешься к Арпатскому водопаду.
Эти места – с удивительной историей. До сих пор неизвестно даже происхождение названия "Арпат" – ли от крымско-татарского слова "ячмень", то ли от греческого "похищать", то ли от армянского Сурб-Урбат – святая Параскева-Пятница.
Нам налево – в ущелье. По ущелью Пананьян-Узень с Арпатской яйлы течет река Арпат, выше села Зеленогорья образуя небольшой Арпатский каньон с каскадом живописных водопадов. Они невысокие, но очаровательные своей камерностью и многочисленностью природных ванн и ванночек.
Маршрут недолгий: на то, чтобы подняться вверх и спуститься вниз, с лихвой хватит трех часов.
Здесь по пути вам встретятся не только уединенные беседки и живописные мостики, переброшенные через потоки чистейшей воды, но и ванны с романтичными названиями. Например, Ванна любви, напоминающая формой сердце. Далее по пути наверх – Ванна молодости. В ней вода голубого цвета.
Температура воды в Арпате выше температуры в других горных реках, так что купание в ваннах будет достаточно приятным, особенно в жаркий день.
Склоны ущелья покрыты редкой растительностью, только наверху – там, откуда стекает с каменной "ступени" сам десятиметровый Арпатский водопад, можно увидеть полосу леса. Этот водопад в народе еще называется Душ.
Даже сейчас, в достаточно засушливый период, в водопаде есть вода, и ее достаточно, чтобы освежить не только туристов: под ногами среди камней шмыгают изумрудные ящерицы, воду прилетают пить птички, а в Ванной влюбленных обосновалась огромная лягушка.
А еще на пути можно полакомиться дикими крымскими яблочками и кизилом. Но они пока еще только спеют. Так что приезжайте осенью. А еще лучше весной – чтобы увидеть потоки чистейших вод с крымских гор.
Этой весной тропу для путешественников по ущелью благоустроили. Здесь построили деревянные лестницы, поручни в сложно проходимых местах, смотровые площадки, мостики и даже мангальные зоны, а также поставили информационные щиты с описанием природных и исторических фактов этой местности.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Недалеко от села Морского расположился кемпинг для любителей "дикого" отдыха. Но мы от моря сворачиваем в горы.

Дикий туризм
1 из 15

Недалеко от села Морского расположился кемпинг для любителей "дикого" отдыха. Но мы от моря сворачиваем в горы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Начало тропы к Арпатским водопадам. Симпатичные указатели.

Арпатский водопад
2 из 15

Начало тропы к Арпатским водопадам. Симпатичные указатели.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Если кто устал в самом начале пути - можно воспользоваться деревянными скамейками.

Арпатский водопад
3 из 15

Если кто устал в самом начале пути - можно воспользоваться деревянными скамейками.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ну очень живописные затененные мостики!

Арпатский водопад
4 из 15

Ну очень живописные затененные мостики!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Эти мостики ведут к небольшой дамбе, перегораживающей путь воде. Это Ванна молодости.

Арпатский водопад
5 из 15

Эти мостики ведут к небольшой дамбе, перегораживающей путь воде. Это Ванна молодости.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Туристы охотно фотографируются семьями в этих красивых местах.

Арпатский водопад
6 из 15

Туристы охотно фотографируются семьями в этих красивых местах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ступеньки необычной формы помогают туристам взобраться на скалы ущелья.

Арпатский водопад
7 из 15

Ступеньки необычной формы помогают туристам взобраться на скалы ущелья.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Красота на каждом шагу. А с белым ажурным мостиком, созданным Судакским лесоохотничьим хозяйством, - еще красивее.

Арпатский водопад
8 из 15

Красота на каждом шагу. А с белым ажурным мостиком, созданным Судакским лесоохотничьим хозяйством, - еще красивее.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По дну ущелья ласково струится летняя маловодная река. Но весной здесь бурные потоки с гор.

Арпатский водопад
9 из 15

По дну ущелья ласково струится летняя маловодная река. Но весной здесь бурные потоки с гор.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Заблудиться сложно - на всем пути метки обозначения маршрута.

Арпатский водопад
10 из 15

Заблудиться сложно - на всем пути метки обозначения маршрута.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На склонах ущелья зреет кизил.

Кизил
11 из 15

На склонах ущелья зреет кизил.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тут же поспевает урожай дикий яблочек.

Дикая яблоня
12 из 15

Тут же поспевает урожай дикий яблочек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По пути можно набрать воду из родников. Хотя выше ванн ее можно пить прямо из Арпата.

Арпатский водопад
13 из 15

По пути можно набрать воду из родников. Хотя выше ванн ее можно пить прямо из Арпата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Ванной любви поселилась здоровенная лягушка. Наверное, ждет своего принца.

Арпатский водопад
14 из 15

В Ванной любви поселилась здоровенная лягушка. Наверное, ждет своего принца.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вот и конец пути. С яйлы вниз стекает самый высоких из каскадов - Душ.

Арпатский водопад
15 из 15

Вот и конец пути. С яйлы вниз стекает самый высоких из каскадов - Душ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 15

Недалеко от села Морского расположился кемпинг для любителей "дикого" отдыха. Но мы от моря сворачиваем в горы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 15

Начало тропы к Арпатским водопадам. Симпатичные указатели.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 15

Если кто устал в самом начале пути - можно воспользоваться деревянными скамейками.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 15

Ну очень живописные затененные мостики!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 15

Эти мостики ведут к небольшой дамбе, перегораживающей путь воде. Это Ванна молодости.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 15

Туристы охотно фотографируются семьями в этих красивых местах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 15

Ступеньки необычной формы помогают туристам взобраться на скалы ущелья.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 15

Красота на каждом шагу. А с белым ажурным мостиком, созданным Судакским лесоохотничьим хозяйством, - еще красивее.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 15

По дну ущелья ласково струится летняя маловодная река. Но весной здесь бурные потоки с гор.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 15

Заблудиться сложно - на всем пути метки обозначения маршрута.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 15

На склонах ущелья зреет кизил.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 15

Тут же поспевает урожай дикий яблочек.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 15

По пути можно набрать воду из родников. Хотя выше ванн ее можно пить прямо из Арпата.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 15

В Ванной любви поселилась здоровенная лягушка. Наверное, ждет своего принца.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 15

Вот и конец пути. С яйлы вниз стекает самый высоких из каскадов - Душ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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