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Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе
Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе
В Севастополе до 26 сентября продлили запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T10:45
2024-09-07T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до 26 сентября продлили запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса Севприроднадзор ввел 26 июля. Меры один раз уже были продлены, а сейчас срок их действия вновь увеличен.Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:Разводить костры и пользоваться мангалами в это время можно только на оборудованной территории Тороповой дачи, напомнили в ведомстве.
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Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе

Запрет на посещение лесов до 26 сентября продлили в Севастополе

10:45 07.09.2024
 
© МЧС СевастополяЛес
Лес
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до 26 сентября продлили запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.
В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса Севприроднадзор ввел 26 июля. Меры один раз уже были продлены, а сейчас срок их действия вновь увеличен.
"Ограничения останутся до 26 сентября, но при необходимости могут быть снова продолжены", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:
  • "Сапун-Гора";
  • Урочище "Золотой пляж" (береговая полоса Чёрного моря);
  • Урочище "Ближний пляж";
  • Место отдыха "Алсу";
  • Зона отдыха "Сухая речка";
  • Урочище "Аязьма" (Инжир);
  • Скала Парус;
  • Турецкая поляна;
  • Зона отдыха "Узунджа";
  • Зона отдыха "Мыс Сарыч";
  • Парк 35-летия Победы (Толстяк);
  • III кордон.
Разводить костры и пользоваться мангалами в это время можно только на оборудованной территории Тороповой дачи, напомнили в ведомстве.
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