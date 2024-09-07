https://crimea.ria.ru/20240907/zapret-na-poseschenie-lesov-prodlili-v-sevastopole-1140194768.html

Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе

Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе

В Севастополе до 26 сентября продлили запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T10:45

2024-09-07T10:45

2024-09-07T10:45

севастополь

мчс севастополя

новости

новости крыма

леса крыма

безопасность

пожароопасный сезон в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194963_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dcb185e9ba924f010b8ee88ab2567878.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до 26 сентября продлили запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса Севприроднадзор ввел 26 июля. Меры один раз уже были продлены, а сейчас срок их действия вновь увеличен.Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:Разводить костры и пользоваться мангалами в это время можно только на оборудованной территории Тороповой дачи, напомнили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240813/450-narushiteley-pozharnoy-bezopasnosti-nakazali-v-krymu-s-nachala-goda-1139545508.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, новости, новости крыма, леса крыма, безопасность, пожароопасный сезон в крыму