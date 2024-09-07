Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе
Запрет на посещение лесов до 26 сентября продлили в Севастополе
© МЧС СевастополяЛес
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе до 26 сентября продлили запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.
В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса Севприроднадзор ввел 26 июля. Меры один раз уже были продлены, а сейчас срок их действия вновь увеличен.
"Ограничения останутся до 26 сентября, но при необходимости могут быть снова продолжены", – сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:
- —"Сапун-Гора";
- —Урочище "Золотой пляж" (береговая полоса Чёрного моря);
- —Урочище "Ближний пляж";
- —Место отдыха "Алсу";
- —Зона отдыха "Сухая речка";
- —Урочище "Аязьма" (Инжир);
- —Скала Парус;
- —Турецкая поляна;
- —Зона отдыха "Узунджа";
- —Зона отдыха "Мыс Сарыч";
- —Парк 35-летия Победы (Толстяк);
- —III кордон.
Разводить костры и пользоваться мангалами в это время можно только на оборудованной территории Тороповой дачи, напомнили в ведомстве.
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