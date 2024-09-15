https://crimea.ria.ru/20240915/tsiklonicheskaya-depressiya-nad-krymom-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1140324241.html

Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T19:15

2024-09-15T19:15

2024-09-15T19:22

погода в крыму

крымская погода

радио "спутник в крыму"

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евгений тишковец

черное море

новости крыма

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Прохладу и дожди принесет грядущая неделя в Крым – ФОБОС Прохладу и дожди принесет грядущая неделя в Крым – ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его словам, над полуостровом местами пройдут скоротечные ливни с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +21…+26 градусов.В последующие дни ожидается переменная облачность, местами прольются кратковременные дожди, дневная температура будет варьироваться от 21 до 25 градусов тепла.В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Об этом ранее рассказал заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеДля чего на Карадаге установили две новые метеостанцииГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма

https://crimea.ria.ru/20240915/solntse-igraet-v-monetku-nedelya-nachnetsya-s-moschneyshey-magnitnoy-buri-1140361127.html

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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