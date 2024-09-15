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Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240915/tsiklonicheskaya-depressiya-nad-krymom-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1140324241.html
Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T19:15
2024-09-15T19:22
погода в крыму
крымская погода
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
черное море
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Прохладу и дожди принесет грядущая неделя в Крым – ФОБОС
Прохладу и дожди принесет грядущая неделя в Крым – ФОБОС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его словам, над полуостровом местами пройдут скоротечные ливни с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +21…+26 градусов.В последующие дни ожидается переменная облачность, местами прольются кратковременные дожди, дневная температура будет варьироваться от 21 до 25 градусов тепла.В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Об этом ранее рассказал заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеДля чего на Карадаге установили две новые метеостанцииГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма
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погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, черное море, новости крыма
Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Прохладу и дожди принесет грядущая неделя в Крым – ФОБОС

19:15 15.09.2024 (обновлено: 19:22 15.09.2024)
 
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© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму будет дождливой, дневная температура воздуха опустится до положенных по климатической норме сентября 25 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Прохладу и дожди принесет грядущая неделя в Крым – ФОБОС
19:15

"С начала недели погода начнет постепенно ухудшаться – это будет связано с циклонической депрессией, которая наберет силы над акваторией Черного моря, насытится влагой и теплом – а это всегда два условия для образования плотных дождевых облаков", – констатирует Тишковец.

В понедельник, по его словам, над полуостровом местами пройдут скоротечные ливни с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +21…+26 градусов.
В последующие дни ожидается переменная облачность, местами прольются кратковременные дожди, дневная температура будет варьироваться от 21 до 25 градусов тепла.
В Крыму, как и во всем мире, идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее. Об этом ранее рассказал заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.
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