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Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в очереди более 700 авто с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T15:31
2024-09-15T15:31
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в очереди более 700 авто с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с утра воскресенья. По состоянию на 09:00 проезда со стороны Тамани ждали 80 авто, со стороны Керчи проезд был свободен. К полудню проезда через крымский мост ожидали более 350 машин.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось

У въезда на Крымский мост в очереди более 700 авто с обеих сторон

15:31 15.09.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в очереди более 700 авто с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 245 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 493 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
Очереди у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с утра воскресенья. По состоянию на 09:00 проезда со стороны Тамани ждали 80 авто, со стороны Керчи проезд был свободен. К полудню проезда через крымский мост ожидали более 350 машин.
Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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Ситуация на дорогах КрымаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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