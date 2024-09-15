https://crimea.ria.ru/20240915/krymskiy-most-vremya-ozhidaniya-proezda-uvelichilos-1140360566.html

Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось

Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в очереди более 700 авто с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T15:31

2024-09-15T15:31

2024-09-15T15:31

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом в очереди более 700 авто с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очереди у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с утра воскресенья. По состоянию на 09:00 проезда со стороны Тамани ждали 80 авто, со стороны Керчи проезд был свободен. К полудню проезда через крымский мост ожидали более 350 машин.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край