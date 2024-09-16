https://crimea.ria.ru/20240916/kholodnyy-atmosfernyy-front-nad-krymom-pogoda-v-ponedelnik-1140301449.html
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник
В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T00:01
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погода в крыму
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно. Дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +25...+27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240915/solntse-igraet-v-monetku-nedelya-nachnetsya-s-moschneyshey-magnitnoy-buri-1140361127.html
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Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник
В Крым в понедельник холодный атмосферный фронт принесет ливни с градом и шквалистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-восточный, днем западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно. Дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +25...+27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.