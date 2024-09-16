Рейтинг@Mail.ru
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240916/kholodnyy-atmosfernyy-front-nad-krymom-pogoda-v-ponedelnik-1140301449.html
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник
В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T00:01
2024-09-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_77ead3fafd0861025d251383e4738773.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно. Дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +25...+27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240915/solntse-igraet-v-monetku-nedelya-nachnetsya-s-moschneyshey-magnitnoy-buri-1140361127.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b00fa4757f6eeb99a922722dcd86e4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник

В Крым в понедельник холодный атмосферный фронт принесет ливни с градом и шквалистый ветер

00:01 16.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГрад. Архивное фото
Град. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-восточный, днем западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе облачно. Дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +24…+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +25...+27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Вчера, 16:07
Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
21:52Для тушения огня под Симферополем увеличено количество пожарных и техники
21:31Главное за день: 15 сентября
20:48Часть экомаршрутов в Крыму откроют для посещения: где сохранят запрет
20:24Освобождал Крым и брал Берлин: ветеран отметил 102-й день рождения
20:02Крымский мост: актуальная информация к вечеру воскресенья
19:42Пожарные не допустили огонь к трем населенным пунктам под Симферополем
19:15Циклоническая депрессия над Крымом: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:57На Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии Минобороны
18:30Площадь лесного пожара под Симферополем увеличилась
18:10В крымской степи проведут учебные стрельбы
17:46Мощный лесной пожар бушует под Симферополем – что известно
17:35Черная кошка не решилась перебежать дорогу кортежу Путина – видео
17:05Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеров
16:43В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
16:13Авиация МЧС России тушит лесной пожар в Крыму
16:07Солнце "играет в монетку": неделя начнется с мощнейшей магнитной бури
15:31Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось
15:22Под Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома
Лента новостейМолния