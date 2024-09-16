https://crimea.ria.ru/20240916/kholodnyy-atmosfernyy-front-nad-krymom-pogoda-v-ponedelnik-1140301449.html

Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник

Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Холодный атмосферный фронт над Крымом: погода в понедельник

В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T00:01

2024-09-16T00:01

2024-09-16T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_77ead3fafd0861025d251383e4738773.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронт принесет в Крым кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Севастополе облачно. Дождь, ночью и утром сильный, гроза. Ветер ночью северо-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +24…+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +25...+27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240915/solntse-igraet-v-monetku-nedelya-nachnetsya-s-moschneyshey-magnitnoy-buri-1140361127.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр