https://crimea.ria.ru/20241230/udary-po-ukraine-razbity-voennye-aerodromy-i-obekty-energetiki-1143019780.html

Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

Армия России нанесла удары по объектам энергетики на Украине, разбила военные аэродромы и пункты управления и запуска ударных дронов ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T12:46

2024-12-30T12:46

2024-12-30T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетики на Украине, разбила военные аэродромы и пункты управления и запуска ударных дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 103 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 093 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 644 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , взрыв, удары по украине, в мире