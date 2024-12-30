https://crimea.ria.ru/20241230/udary-po-ukraine-razbity-voennye-aerodromy-i-obekty-energetiki-1143019780.html
Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
Армия России нанесла удары по объектам энергетики на Украине, разбила военные аэродромы и пункты управления и запуска ударных дронов ВСУ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T12:46
2024-12-30T12:46
2024-12-30T12:46
новости сво
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетики на Украине, разбила военные аэродромы и пункты управления и запуска ударных дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 103 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 093 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 644 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , взрыв, удары по украине, в мире
Удары по Украине: разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
На Украине поражены военные аэродромы и пункты запуска беспилотников – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетики на Украине, разбила военные аэродромы и пункты управления и запуска ударных дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, силы ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 103 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 093 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 644 единицы специальной военной автомобильной техники.
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