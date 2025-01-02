Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
В Керчи школьники смогут привести родителей в музеи по "Пушкинской карте"
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции "Приведи родителей в музей". Информация о том, какие экспозиции можно посетить в начале января 2025 года, размещена на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
"Это всероссийская акция для обладателей "Пушкинской карты", в рамках которой молодые люди в период со 2 по 12 января 2025 года смогут посетить различные экскурсии с родителями (законными представителями) по льготной стоимости", - говорится в сообщении.
По "Пушкинской карте" можно будет семьей познакомиться со следующими экспозициями.
Со 2 по 5 января и с 8 по 12 января:
- —"Герои Аджимушкая на полотнах Н. Я. Бута" в Картинной галерее;
- —"Бессмертный подвиг героев Аджимушкая" в Мемориальном комплексе "Аджимушкай";
- —"История Боспора" в Керченском музее древностей;
- —"История Эльтигенского десанта" в Музее истории Керченско-Эльтигенского десанта, "Цитадель форта Тотлебен";
- —"Виленский люнет" в Крепости Керчь.
С 8 по 12 января также будет работать экспозиция "Каменная летопись Боспора" в Лапидарии.
Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что разработана карта чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовлены варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.
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