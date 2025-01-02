Рейтинг@Mail.ru
Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250102/kak-muzei-kerchi-budut-rabotat-na-novogodnikh-kanikulakh-1142853868.html
Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции "Приведи родителей в музей". Информация о том, какие экспозиции можно... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T10:55
2025-01-02T10:55
новый год в крыму
новый год 2025
крым
керчь
общество
пушкинская карта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130919894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_148ed5d4d6b5cf41daecb74d555074da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции "Приведи родителей в музей". Информация о том, какие экспозиции можно посетить в начале января 2025 года, размещена на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.По "Пушкинской карте" можно будет семьей познакомиться со следующими экспозициями.Со 2 по 5 января и с 8 по 12 января:С 8 по 12 января также будет работать экспозиция "Каменная летопись Боспора" в Лапидарии.Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что разработана карта чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовлены варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеНовогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130919894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a028b6beac094aac8b0b1d36738fc0af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год в крыму, новый год 2025, крым, керчь, общество, пушкинская карта
Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах

В Керчи школьники смогут привести родителей в музеи по "Пушкинской карте"

10:55 02.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи.
Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи. - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции "Приведи родителей в музей". Информация о том, какие экспозиции можно посетить в начале января 2025 года, размещена на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
"Это всероссийская акция для обладателей "Пушкинской карты", в рамках которой молодые люди в период со 2 по 12 января 2025 года смогут посетить различные экскурсии с родителями (законными представителями) по льготной стоимости", - говорится в сообщении.
По "Пушкинской карте" можно будет семьей познакомиться со следующими экспозициями.
Со 2 по 5 января и с 8 по 12 января:
  • "Герои Аджимушкая на полотнах Н. Я. Бута" в Картинной галерее;
  • "Бессмертный подвиг героев Аджимушкая" в Мемориальном комплексе "Аджимушкай";
  • "История Боспора" в Керченском музее древностей;
  • "История Эльтигенского десанта" в Музее истории Керченско-Эльтигенского десанта, "Цитадель форта Тотлебен";
  • "Виленский люнет" в Крепости Керчь.
С 8 по 12 января также будет работать экспозиция "Каменная летопись Боспора" в Лапидарии.
Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что разработана карта чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовлены варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось
"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республике
Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров
 
Новый год в КрымуНовый год 2025КрымКерчьОбществоПушкинская карта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"
13:55В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом
13:47Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
13:40Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции
13:10В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
12:54Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину
12:42Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек
12:31Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов
12:2597 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
12:17В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
12:01Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
11:49Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа
11:22Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
11:11Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
11:02Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани
10:55Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
10:31"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
10:03На Крымском мосту начала расти очередь
09:40Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
09:14Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Лента новостейМолния