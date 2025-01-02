https://crimea.ria.ru/20250102/kak-muzei-kerchi-budut-rabotat-na-novogodnikh-kanikulakh-1142853868.html

Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах

Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах

Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции "Приведи родителей в музей". Информация о том, какие экспозиции можно... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T10:55

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новый год в крыму

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пушкинская карта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции "Приведи родителей в музей". Информация о том, какие экспозиции можно посетить в начале января 2025 года, размещена на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.По "Пушкинской карте" можно будет семьей познакомиться со следующими экспозициями.Со 2 по 5 января и с 8 по 12 января:С 8 по 12 января также будет работать экспозиция "Каменная летопись Боспора" в Лапидарии.Ранее в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики сообщали, что разработана карта чудес и календарь новогодних мероприятий, а также подготовлены варианты отдыха на новогодние и рождественские каникулы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось"Давай поедем в Крым": как популяризируют отдых в республикеНовогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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