https://crimea.ria.ru/20250104/kak-uzhitsya-so-zmeey-sovet-gerpetologa-1142747844.html

Как ужиться со змеей: совет герпетолога

Как ужиться со змеей: совет герпетолога - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Как ужиться со змеей: совет герпетолога

РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T21:36

2025-01-04T21:36

2025-01-04T21:36

крым

безопасность

змея

мчс крыма

экология

новый год 2025

кфу (крымский федеральный университет)

сергей леонов

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Ольга ЛеоноваС весны до осени то тут, то там в социальных сетях раздаются призывы о помощи. И крымчане, и гости полуострова публикуют страшные фотографии и видео с ползающими и, как кажется многим, очень опасными и ядовитыми змеями, встреченными в Крыму.О том, кто же опасен, и как избежать неприятностей от пресмыкающихся, в канун восточного года змеи мы поговорили с доцентом кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В.И. Вернадского Сергеем Леоновым.- Если говорить простым языком, можно ли сказать, что змеи, обитающие в Крыму, делятся на обычных змей и полозов? Есть же еще ящерица без ног, желтопузик, которую принимают за змею. Почему полозы так называются?- Полозы хорошо лазают, поэтому так и называются, а так это, конечно, обычные змеи. Они по сравнению с остальными нашими змеями длинные, мускулистые, добычу ищут не из засады, а как волки, которых, как говорится, ноги кормят. Полозов у нас три вида: леопардовый, желтобрюхий, который сейчас называется каспийский, это самый большой, бывает до 2,5 метров длиной, и сарматский, или четырехполосый, еще его называют Паласов — в честь Симона Паласа. Самый редкий, внесенный в международную Красную книгу, - леопардовый полоз, очень красивый.Есть еще два вида ужей — обыкновенный и водяной. Кстати, название относительное: водяного мы со студентами встречали со студентами даже на Чатыр-Даге.- Этот водяной в воде охотится?- Может и на суше, может и в воде - на лягушек, на рыбу. Он не гонится за ней, а медленно и незаметно подползает, сливаясь с окружающим пространством. Водяные ужи очень часто встречаются в море, особенно в Азовском. Очень здорово ловят бычков.Есть еще медянка. В народе ходят байки, что у нее в горле есть ядовитые зубы. Но это всего лишь страшилки. Абсолютно безобидное животное. Охотится как полоз.Ну и единственная ядовитая змея Крыма - гадюка. Но она не смертельно ядовитая. И, кстати, тоже краснокнижная. По сравнению с полозом гадюка вялая, не очень мускулистая, любит поваляться и подождать, когда добыча к ней сама приползет.- В некоторой литературе пишут, что единственная змея в Крыму, которая может сама напасть на человека - это полоз.- Да и он сам не нападает. Допустим, вы идете мимо какого-нибудь забора и слышите, что из-за него на вас лает собачонка. Можно ее считать агрессивной или нет? Она от страха может лаять на вас. Полоз так же защищает свое пространство. Он не нападает, он принимает стойку, шипит, пытается вас напугать, чтоб вы отстали от него. Сделаете несколько шагов в сторону, он развернется и сам побыстрее уползет.- Те же рекомендации и с гадюкой. Но бывает ведь, что она кусает?- Вероятность укуса сильно увеличивается, конечно, если наступишь на гадюку. Но даже в этой ситуации она старается скорее убежать, чем укусить. Змея прекрасно понимает размер потенциально опасного объекта, и что справиться с ним она не сможет, ее укус - жест отчаяния.- Гадюка - не смертельно опасная змея, но все-таки какие первые меры надо принять, если вдруг такое случилось?- Первая – отсосать яд. Так вы чуть-чуть снизите его количество в крови. Надо также выпить антигистаминное и обратиться в больницу.- А если полоз укусил?- Меня полоз не раз кусал, последствий особых не было. Но так как он ест переносчиков всяких инфекционных заболеваний — мышей, крыс, то лучше всего обработать место укуса антисептиком, хотя бы теми же антибактериальными салфетками, которые у многих сейчас есть с собой. От его зубов порез будет очень поверхностным. Шансов заразиться меньше, чем, если, допустим, порежешься стеклом, которое лежит на земле. А вот бешенство от змей подхватить невозможно — они его не переносят.- От змей есть польза?- Первое, то, что является вообще важным моментом относительно любого вида - это сохранение биоразнообразия и экологических цепочек. А если напрямую для человека, то та же гадюка, например, истребляет очень много кузнечиков и саранчи. Это, кстати, ее основное питание.От полозов прямая польза - уменьшение численности грызунов. В том числе и крупных, вроде хомяков.Вообще с точки зрения человека змеи едят интересно. Полоз ловит свою добычу зубами, потом немножко придушивает и при этом делает именно такое усилие, чтобы жертва не могла дышать, но при этом старается сильнее не сдавливать, чтобы не поломать кости, чтобы потом самому не пострадать от осколков. Кстати, к вопросу о том, что гуманнее: ядовитая змея убивает свою добычу ядом, а потом проглатывает. А не ядовитые, как правило, живьем заглатывают. Их жертва погибает где-нибудь по пути к желудку.- Иногда у людей возникает такой вопрос: у самой гадюки есть ли противоядие от собственного яда? Если она, например, укусила мышку и потом эту мышку съела, ей ничего от этого не будет?- Ей будет хорошо и вкусно. Даже человек может выпить этот яд. Есть же всякие азиатские водки со змеей внутри, в этой змее есть яд. Многие боятся отсасывать яд гадюки при укусе. А на самом деле он разлагается в желудке и оказывает воздействие на организм только при прямом попадании в кровь. Он так и называется - гемолитический, то есть разрушающий кровь, если дословно переводить название, растворяющий кровь. Есть еще у змей яды нейротоксические. Но это, как правило, более опасные змеи, чем наша гадюка. У нас они не водятся, но киношники очень любят показывать воздействие такого яда на человека во всяких приключенческих фильмах.- Как оградить себя от змей, если живешь в частном доме?- На участке такой полностью герметичный забор от змей поставить невозможно. Но змеи часто по осени забираются в подвалы домов, чтобы там впасть в зимнюю спячку. Подвал как раз можно загерметизировать. И очень редкий случай, когда змеи забираются непосредственно в дома. А так вообще они спят в норах. Сами их не копают, пользуются готовыми — от мышей, сусликов, хомяков.- Если на участке завести ежей, который считаются врагами змей, эта мера поможет?- Ежи, конечно, с удовольствием едят змей, если те попадаются, но чтобы они целенаправленно на них охотились, такого нет. Это не мангуст.Если все же в дом заползла змея, лучше всего обращаться в Единую диспетчерскую службу своего муниципального образования либо по номеру 112. В некоторых случаях диспетчер может направить к вам домой спасателей, но не всегда, зависимости от обстоятельств.Существуют специализированные службы, лицензированные на такой вид деятельности, в Крыму это Санитарная эпидемиологическая служба, которая оказывает услуги в том числе и по отлову пресмыкающихся. Но можно и попросту открыть дверь, тогда змея из вашего дома выползет наружу сама.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Питон проглотил женщину в ИндонезииЕсли в дом вползла змея: советы крымского серпентологаЭкзотичные подкидыши: в Ялтинский крокодиляриум подбрасывают змей

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, безопасность, змея, мчс крыма, экология, новый год 2025, кфу (крымский федеральный университет), сергей леонов