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Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога
Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога
В Крыму активизировались змеи – с наступлением весны их все чаще встречают в зданиях, подвалах и хозяйственных постройках. Как себя вести в случае, если в дом... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T21:43
2024-04-04T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму активизировались змеи – с наступлением весны их все чаще встречают в зданиях, подвалах и хозяйственных постройках. Как себя вести в случае, если в дом заползла такая "гостья", РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Леонов.Единственная ядовитая змея в Крыму – степная гадюка. Такие змеи живут в норах и там же зимуют. Она небольшая по размерам и редко вырастает более одного метра в длину. В домах чаще всего попадаются полозы или ужи, которые для человека совершенно не опасны, уверяет Сергей Леонов.По его словам, в начале марта у пресмыкающихся период гона, или брачных игр. В это время часто можно встретить так называемые "змеиные клубки" - несколько особей одновременно. Именно это становится причиной тревоги и ощущения, что змей очень много. Когда вырастает высокая трава, змей никто не замечает.Самый правильный вариант поведения, если человек обнаружил в своем доме змею, - это просто открыть дверь и дать ей возможность уползти. Змеи выползают на свет и тепло, остаться в доме они и сами не захотят, уверяет Сергей Леонов.В "КРЫМ-СПАСе" рекомендуют в таких случаях звонить в Единую диспетчерскую службу своего муниципального образования либо по номеру 112. В тех случаях, когда на ограниченной территории в несколько раз увеличивается популяция змей, для борьбы с ними вызывают санитарные службы.МЧС России советует при встрече со змеей замереть и не двигаться, пока животное не покинет территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличилась популяция каракуртов: что делать?Перегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в КрымСтепная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности Крыма
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змея, крым, новости, сергей леонов, серпентология, общество, природа, безопасность
Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога

В Крыму активизировались змеи

21:43 04.04.2024 (обновлено: 21:57 04.04.2024)
 
© Flickr / Christopher BorgesЗмея
Змея
© Flickr / Christopher Borges
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму активизировались змеи – с наступлением весны их все чаще встречают в зданиях, подвалах и хозяйственных постройках. Как себя вести в случае, если в дом заползла такая "гостья", РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Леонов.

"Змеи, которые могут заползти в дом или хозяйственные постройки, как правило, не ядовиты и не опасны для человека, - успокоил он. Вероятнее всего, они зимовали где-нибудь в подвале или в канализации. Они ищут укромные и теплые места на зиму, и с потеплением начинают выбираться на поверхность".

Единственная ядовитая змея в Крыму – степная гадюка. Такие змеи живут в норах и там же зимуют. Она небольшая по размерам и редко вырастает более одного метра в длину. В домах чаще всего попадаются полозы или ужи, которые для человека совершенно не опасны, уверяет Сергей Леонов.
"Гадюка обычно охотится из засады, а полозы свою добычу ищут, они более активно передвигаются, поэтому их чаще можно заметить. В степном Крыму чаще полозы оказываются в подвалах, а в городской черте большая вероятность встретить водяного или обыкновенного ужа", поясняет ученый.
По его словам, в начале марта у пресмыкающихся период гона, или брачных игр. В это время часто можно встретить так называемые "змеиные клубки" - несколько особей одновременно. Именно это становится причиной тревоги и ощущения, что змей очень много. Когда вырастает высокая трава, змей никто не замечает.
Самый правильный вариант поведения, если человек обнаружил в своем доме змею, - это просто открыть дверь и дать ей возможность уползти. Змеи выползают на свет и тепло, остаться в доме они и сами не захотят, уверяет Сергей Леонов.
В "КРЫМ-СПАСе" рекомендуют в таких случаях звонить в Единую диспетчерскую службу своего муниципального образования либо по номеру 112. В тех случаях, когда на ограниченной территории в несколько раз увеличивается популяция змей, для борьбы с ними вызывают санитарные службы.
МЧС России советует при встрече со змеей замереть и не двигаться, пока животное не покинет территорию.
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