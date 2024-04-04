https://crimea.ria.ru/20240404/esli-v-dom-vpolzla-zmeya-sovety-serpentologa-1136288761.html

Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога

Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Если в дом вползла змея: советы крымского серпентолога

В Крыму активизировались змеи – с наступлением весны их все чаще встречают в зданиях, подвалах и хозяйственных постройках. Как себя вести в случае, если в дом... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T21:43

2024-04-04T21:43

2024-04-04T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму активизировались змеи – с наступлением весны их все чаще встречают в зданиях, подвалах и хозяйственных постройках. Как себя вести в случае, если в дом заползла такая "гостья", РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Леонов.Единственная ядовитая змея в Крыму – степная гадюка. Такие змеи живут в норах и там же зимуют. Она небольшая по размерам и редко вырастает более одного метра в длину. В домах чаще всего попадаются полозы или ужи, которые для человека совершенно не опасны, уверяет Сергей Леонов.По его словам, в начале марта у пресмыкающихся период гона, или брачных игр. В это время часто можно встретить так называемые "змеиные клубки" - несколько особей одновременно. Именно это становится причиной тревоги и ощущения, что змей очень много. Когда вырастает высокая трава, змей никто не замечает.Самый правильный вариант поведения, если человек обнаружил в своем доме змею, - это просто открыть дверь и дать ей возможность уползти. Змеи выползают на свет и тепло, остаться в доме они и сами не захотят, уверяет Сергей Леонов.В "КРЫМ-СПАСе" рекомендуют в таких случаях звонить в Единую диспетчерскую службу своего муниципального образования либо по номеру 112. В тех случаях, когда на ограниченной территории в несколько раз увеличивается популяция змей, для борьбы с ними вызывают санитарные службы.МЧС России советует при встрече со змеей замереть и не двигаться, пока животное не покинет территорию.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличилась популяция каракуртов: что делать?Перегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в КрымСтепная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

змея, крым, новости, сергей леонов, серпентология, общество, природа, безопасность