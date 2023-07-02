https://crimea.ria.ru/20230702/kak-vesti-sebya-pri-vstreche-so-zmeey--glavnoe-pravilo-1129685314.html
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
При встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться. Такой совет дает МЧС России. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T18:20
2023-07-02T18:20
2023-07-02T18:20
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
совет эксперта
рго (русское географическое общество)
безопасность
новости
змея
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 июл - РИА Новости Крым. При встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться. Такой совет дает МЧС России.Летом во многих регионах России активизируются змеи, причем не только безобидные ужи, но и опасные гадюки. О случаях таких "встреч" в соцсетях уже рассказали и крымчане. Спасатели рекомендуют в такой ситуации придерживаться простого правила "увидел - замри".Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что в Крыму с наступлением тепла пробуждаются змеи и опасные насекомые. Он посоветовал в случае укуса змеи немедленно отправляться к доктору. Отсасывать яд бесполезно, а вот медики предложат противоядие, которое снимет болевые ощущения и неприятные последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Подкаст: змеи, клещи - кого опасаться весной в КрымуСтепная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности КрымаКак оживает таинственный заповедник на востоке Крыма
https://crimea.ria.ru/20230503/kleschevoy-entsefalit-v-krymu-kak-ne-zarazitsya-1128492759.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), совет эксперта, рго (русское географическое общество), безопасность, новости, змея
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
МЧС: при встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться