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Как вести себя при встрече со змеей – главное правило - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
При встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться. Такой совет дает МЧС России. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T18:20
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
совет эксперта
рго (русское географическое общество)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 июл - РИА Новости Крым. При встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться. Такой совет дает МЧС России.Летом во многих регионах России активизируются змеи, причем не только безобидные ужи, но и опасные гадюки. О случаях таких "встреч" в соцсетях уже рассказали и крымчане. Спасатели рекомендуют в такой ситуации придерживаться простого правила "увидел - замри".Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что в Крыму с наступлением тепла пробуждаются змеи и опасные насекомые. Он посоветовал в случае укуса змеи немедленно отправляться к доктору. Отсасывать яд бесполезно, а вот медики предложат противоядие, которое снимет болевые ощущения и неприятные последствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Подкаст: змеи, клещи - кого опасаться весной в КрымуСтепная гадюка и черная вдова: биолог назвал весенние опасности КрымаКак оживает таинственный заповедник на востоке Крыма
https://crimea.ria.ru/20230503/kleschevoy-entsefalit-v-krymu-kak-ne-zarazitsya-1128492759.html
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), совет эксперта, рго (русское географическое общество), безопасность, новости, змея
Как вести себя при встрече со змеей – главное правило

МЧС: при встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться

18:20 02.07.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов / Перейти в фотобанкГадюка. Архивное фото
Гадюка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Дебабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 02 июл - РИА Новости Крым. При встрече со змеей в лесу или около жилого дома надо замереть и не двигаться. Такой совет дает МЧС России.
Летом во многих регионах России активизируются змеи, причем не только безобидные ужи, но и опасные гадюки. О случаях таких "встреч" в соцсетях уже рассказали и крымчане. Спасатели рекомендуют в такой ситуации придерживаться простого правила "увидел - замри".
"Гада ползучего можно встретить не только в лесу, но и на лужайке около дома. Его нужно знать "в лицо" и действовать разумно", - цитирует МЧС РИА Новости. - Работает правило: чем больше ты знаешь о змеях, тем меньше боишься их".
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что в Крыму с наступлением тепла пробуждаются змеи и опасные насекомые. Он посоветовал в случае укуса змеи немедленно отправляться к доктору. Отсасывать яд бесполезно, а вот медики предложат противоядие, которое снимет болевые ощущения и неприятные последствия.
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