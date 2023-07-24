https://crimea.ria.ru/20230724/peregrev-i-ukus-zmei-mediki-pomogli-106-lyudyam-na-sukhoputnom-puti-v-krym-1130267454.html

Перегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в Крым

Перегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в Крым - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Перегрев и укус змеи: медики помогают людям на сухопутном пути в Крым

Более 100 человек обратились к медикам на трассе Крым – Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей, семерым автотуристам понадобилась госпитализация. О этом... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T13:35

2023-07-24T13:35

2023-07-24T13:38

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сухопутный маршрут в крым

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минздрав рф

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Более 100 человек обратились к медикам на трассе Крым – Ростов-на-Дону в местах скопления автомобилей, семерым автотуристам понадобилась госпитализация. О этом сообщает пресс-служба Минздрава России.Дежурство медиков организовано по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, из всех обратившихся госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям."Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы. Госпитализация потребовалась нескольким пострадавшим в ДТП, пациенту с эпилепсией, мужчине после укуса змеи, нескольким гражданам с гастроэнтеритом. Остальным обратившимся помощь оказана амбулаторно", — отметил он.Сухопутный коридор в Крым начинается в Джанкое и завершается в Таганроге Ростовской области. Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымСитуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор

https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html

новые регионы россии

крым

ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, новые регионы россии, крым, ростов-на-дону, минздрав рф, транспорт