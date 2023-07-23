https://crimea.ria.ru/20230723/situatsiya-na-vezde-v-krym-most-paromy-sukhoputnyy-koridor-1130247977.html

Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор

Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор

Все маршруты в Крым работают в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T10:38

2023-07-23T10:38

2023-07-23T10:38

крымский мост

керченская паромная переправа

крым

транспорт

логистика

морской транспорт

сухопутный маршрут в крым

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Все маршруты в Крым работают в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), а также рейсовые автобусы с пассажирами направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро воскресеньяВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра

крымский мост

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченская паромная переправа, крым, транспорт, логистика, морской транспорт, сухопутный маршрут в крым, николай лукашенко