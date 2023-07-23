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Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор
Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор
Все маршруты в Крым работают в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T10:38
2023-07-23T10:38
крымский мост
керченская паромная переправа
крым
транспорт
логистика
морской транспорт
сухопутный маршрут в крым
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Все маршруты в Крым работают в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), а также рейсовые автобусы с пассажирами направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро воскресеньяВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра
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крымский мост, керченская паромная переправа, крым, транспорт, логистика, морской транспорт, сухопутный маршрут в крым, николай лукашенко
Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор

Въезд в Крым: обстановка на мосту, переправе, сухопутном коридоре

10:38 23.07.2023
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
© Виталий Тимкив
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Все маршруты в Крым работают в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 09:00 воскресенья в Республике Крым: 1) проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн — заторов нет; 2) железнодорожный транспорт работает в обычном режиме; 3) паромная переправа работает в штатном режиме; 4) пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме; 5) общественный транспорт работает в обычном режиме. Всем удачных поездок!!!" — говорится в сообщении.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), а также рейсовые автобусы с пассажирами направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.
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Крымский мостКерченская паромная переправаКрымТранспортЛогистикаМорской транспортСухопутный маршрут в КрымНиколай Лукашенко
 
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