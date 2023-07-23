https://crimea.ria.ru/20230723/situatsiya-na-vezde-v-krym-most-paromy-sukhoputnyy-koridor-1130247977.html
Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор
Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор
Все маршруты в Крым работают в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T10:38
2023-07-23T10:38
2023-07-23T10:38
крымский мост
керченская паромная переправа
крым
транспорт
логистика
морской транспорт
сухопутный маршрут в крым
николай лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff9ffc40c610afe1cd7dac6cfc8f0a50.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Все маршруты в Крым работают в штатном режиме. Об этом сообщает министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), а также рейсовые автобусы с пассажирами направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро воскресеньяВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb995580f6e3594ca300f1cf99ff54ba.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, керченская паромная переправа, крым, транспорт, логистика, морской транспорт, сухопутный маршрут в крым, николай лукашенко
Ситуация на въезде в Крым: мост, паромы, сухопутный коридор
Въезд в Крым: обстановка на мосту, переправе, сухопутном коридоре