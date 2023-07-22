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Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди
Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди
Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто, это второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T13:00
2023-07-22T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто, это второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Ограничение движения вводилось на час в субботу утром. Людей попросили соблюдать спокойствие и придерживаться инструкций работников транспортной безопасности. По состоянию на 13 часов мост вновь закрыт. По состоянию на полдень в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находились 245 транспортных средств, со стороны Керчи – 372.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги. Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место. Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящее и не выкладывать в интернет.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день – Минтранс
13:00 22.07.2023 (обновлено: 13:12 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто, это второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Ограничение движения вводилось на час в субботу утром. Людей попросили соблюдать спокойствие и придерживаться инструкций работников транспортной безопасности. По состоянию на 13 часов мост вновь закрыт.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
По состоянию на полдень в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находились 245 транспортных средств, со стороны Керчи – 372.
Второе перекрытие движения было кратковременным – спустя 10 минут сообщили о возобновлении проезда.
Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.
Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.
Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место.
При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящее и не выкладывать в интернет.