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Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди

Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто, это второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T13:00

2023-07-22T13:00

2023-07-22T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто, это второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Ограничение движения вводилось на час в субботу утром. Людей попросили соблюдать спокойствие и придерживаться инструкций работников транспортной безопасности. По состоянию на 13 часов мост вновь закрыт. По состоянию на полдень в очереди на Крымский мост со стороны Тамани находились 245 транспортных средств, со стороны Керчи – 372.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги. Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место. Если авто уже находится на мосту, то водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если автомобиль в очереди на досмотр, то всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. При этом всех призывают при сигнале тревоги не паниковать, а также не снимать происходящее и не выкладывать в интернет.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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