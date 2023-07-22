https://crimea.ria.ru/20230722/ochered-na-krymskiy-most-skolko-zhdat-dosmotra-1130230185.html

Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра

Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра

Более 130 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, в кубанской стороны затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T09:21

2023-07-22T09:21

2023-07-22T09:21

крымский мост

тамань

крым

краснодарский край

транспорт

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Более 130 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, в кубанской стороны затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – властиКак работает Керченская паромная переправаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

крымский мост

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, тамань, крым, краснодарский край, транспорт, дороги крыма