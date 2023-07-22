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Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра
Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра
Более 130 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, в кубанской стороны затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T09:21
2023-07-22T09:21
крымский мост
тамань
крым
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Более 130 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, в кубанской стороны затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – властиКак работает Керченская паромная переправаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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крымский мост, тамань, крым, краснодарский край, транспорт, дороги крыма
Очередь на Крымский мост: сколько ждать досмотра

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 137 машин

09:21 22.07.2023
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
Работа кинологов на пограничном пункте пропуска в Крыму
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Более 130 машин находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, в кубанской стороны затора нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 09:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 137 транспортных средств", - говорится в Telegram-канале.
Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
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