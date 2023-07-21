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Как работает Керченская паромная переправа
Как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Как работает Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа 21 июля работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-07-21T09:55
2023-07-21T09:55
2023-07-21T09:55
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 июля ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…31 градус, температура воды в море +24…25", - говорится в Telegram-канале ведомства.Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами."Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 206 730 пассажиров, 161 953 грузовика и 166 легковых автомобилей. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 862 рейса", - уточнили в Минтрансе.Легковые автомобили следуют на полуостров по Крымскому мосту или же через новые регионы России по сухопутному коридору. На утро пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, большинство – на выезд с полуострова. Время ожидания проезда с обеих сторон – около часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницыВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымКого пускают через Керченскую паромную переправу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Как работает Керченская паромная переправа
Минтранс: Керченская паромная переправа 21 июля работает штатно, шторма нет
Керченская паромная переправа 21 июля работает в обычном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Минтранс России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 июля ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…31 градус, температура воды в море +24…25", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
"Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 206 730 пассажиров, 161 953 грузовика и 166 легковых автомобилей. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 862 рейса", - уточнили в Минтрансе.
Легковые автомобили следуют на полуостров по Крымскому мосту или же через новые регионы России по сухопутному коридору. На утро пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин
, большинство – на выезд с полуострова. Время ожидания проезда с обеих сторон – около часа.
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