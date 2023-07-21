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Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы

Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, ожидание проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T09:32

2023-07-21T09:32

2023-07-21T09:32

крым

крымский мост

транспорт

общество

логистика

керченская паромная переправа

новости крыма

сухопутный коридор в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, ожидание проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотрХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаПутин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видео

https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html

крым

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, общество, логистика, керченская паромная переправа, новости крыма, сухопутный коридор в крым