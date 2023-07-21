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Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, ожидание проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T09:32
2023-07-21T09:32
крым
крымский мост
транспорт
общество
логистика
керченская паромная переправа
новости крыма
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, ожидание проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотрХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаПутин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видео
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
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крым, крымский мост, транспорт, общество, логистика, керченская паромная переправа, новости крыма, сухопутный коридор в крым
Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани стоят 550 машин

09:32 21.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, ожидание проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи – 300 машин, ожидание также около часа", - говорится в Telegram-канале.
Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
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КрымКрымский мостТранспортОбществоЛогистикаКерченская паромная переправаНовости КрымаСухопутный коридор в Крым
 
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