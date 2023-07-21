https://crimea.ria.ru/20230721/krymskiy-most-seychas-ochered-na-dosmotr-i-obstanovka-na-utro-pyatnitsy-1130210906.html
Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, ожидание проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T09:32
2023-07-21T09:32
2023-07-21T09:32
крым
крымский мост
транспорт
общество
логистика
керченская паромная переправа
новости крыма
сухопутный коридор в крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129957511_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_eb78ac688c8d6539f7574b0417e7f98a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 550 машин, ожидание проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотрХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского мостаПутин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видео
https://crimea.ria.ru/20230720/vy-udivites-vsya-pravda-o-sukhoputnom-koridore-v-krym-1130200996.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129957511_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b401c740662478322488ca7c9e7dd6a6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, общество, логистика, керченская паромная переправа, новости крыма, сухопутный коридор в крым
Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани стоят 550 машин