https://crimea.ria.ru/20230720/obstanovka-na-krymskom-mostu-skolko-zhdat-dosmotr-1130189745.html

Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр

Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся около 700 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T13:34

2023-07-20T13:34

2023-07-20T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся около 700 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее в заторе с обеих сторон стояли в общей сложности 420 авто, за час до этого – 270.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и ТаманиПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаСухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре

https://crimea.ria.ru/20230719/vezd-v-krym-situatsiya-na-krymskom-mostu-i-paromnoy-pereprave-onlayn-1130158441.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, общество, логистика, новости крыма