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Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр
Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся около 700 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T13:34
2023-07-20T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся около 700 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее в заторе с обеих сторон стояли в общей сложности 420 авто, за час до этого – 270.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и ТаманиПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаСухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
https://crimea.ria.ru/20230719/vezd-v-krym-situatsiya-na-krymskom-mostu-i-paromnoy-pereprave-onlayn-1130158441.html
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крымский мост, крым, транспорт, общество, логистика, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать досмотр

В очереди на Крымском мосту стоят 690 машин, время ожидания до двух часов

13:34 20.07.2023 (обновлено: 13:36 20.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся около 700 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 13:00 часов в очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи - 510 машин, ожидание около двух часов", - говорится в Telegram-канале.
Часом ранее в заторе с обеих сторон стояли в общей сложности 420 авто, за час до этого – 270.
На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
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