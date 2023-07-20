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Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и Тамани - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и Тамани
Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и Тамани - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и Тамани
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 270 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T11:36
2023-07-20T11:36
крымский мост
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 270 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Как сообщалось, в четверг утром на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 70 автомобилей, с таманской стороны затруднений в проезде не было.На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого пускают через Керченскую паромную переправуКерченская переправа не будет работать по ночам - МинтрансСитуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, тамань, керчь, крым, новости крыма, транспорт, минтранс крыма
Крымский мост сейчас: какие очереди на досмотр из Керчи и Тамани

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани начитывает 270 машин

11:36 20.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи и Тамани находятся 270 машин, большинство – на выезд с полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание до часа", - говорится сообщении.
Как сообщалось, в четверг утром на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 70 автомобилей, с таманской стороны затруднений в проезде не было.
На Крымском мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
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