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Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс
Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс
Керченская паромная переправа останавливает ночную работу на регулярной основе до особого распоряжения. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T17:32
2023-07-19T17:32
николай лукашенко
керчь
логистика
керченская паромная переправа
новости крыма
керченский пролив
крым
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа останавливает ночную работу на регулярной основе до особого распоряжения. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко по итогам совещания по вопросам организации логистики в регионе.Работа Керченской паромной переправы"Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, так как с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.По его словам, рейсовые автобусы и организованные группы детей будут доставлять в Крым на паромах. В приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости, скоропортящимися продуктами, лекарствами.Мост и сухопутный коридорПрочие заказные автобусы, по словам министра, будут ехать по сухопутному коридору через новые регионы. В качестве альтернативы перевозчикам предлагают организовывать перевозку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Для проезда по альтернативному сухопутному пути будут формировать организованные колонны. Движение можно осуществлять круглосуточно.Ранее сообщалось, что в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 180 машин, время ожидания проезда – около часа. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству. Читайте также на РИА новости Крым:Полусотне граждан на пути в Крым потребовалась медпомощьСухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на ЧонгареТрасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара
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4.7
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николай лукашенко, керчь, логистика, керченская паромная переправа, новости крыма, керченский пролив, крым, морской транспорт
Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс

Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа останавливает ночную работу

17:32 19.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа останавливает ночную работу на регулярной основе до особого распоряжения. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко по итогам совещания по вопросам организации логистики в регионе.

Работа Керченской паромной переправы

"Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, так как с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
По его словам, рейсовые автобусы и организованные группы детей будут доставлять в Крым на паромах. В приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости, скоропортящимися продуктами, лекарствами.

Мост и сухопутный коридор

Прочие заказные автобусы, по словам министра, будут ехать по сухопутному коридору через новые регионы. В качестве альтернативы перевозчикам предлагают организовывать перевозку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Для проезда по альтернативному сухопутному пути будут формировать организованные колонны. Движение можно осуществлять круглосуточно.

"Также через новые регионы по прежнему организовано движение грузовиков с неприоритетными грузами. Легковые автомобили массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы", — уточнил глава Минтранса.

Ранее сообщалось, что в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 180 машин, время ожидания проезда – около часа. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству.
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Николай ЛукашенкоКерчьЛогистикаКерченская паромная переправаНовости КрымаКерченский проливКрымМорской транспорт
 
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