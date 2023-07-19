https://crimea.ria.ru/20230719/kerchenskaya-pereprava-ne-budet-rabotat-po-nocham---mintrans-1130174422.html

Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс

Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Керченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс

Керченская паромная переправа останавливает ночную работу на регулярной основе до особого распоряжения. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T17:32

2023-07-19T17:32

2023-07-19T17:32

николай лукашенко

керчь

логистика

керченская паромная переправа

новости крыма

керченский пролив

крым

морской транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124787464_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0fc79522c2d72a72bdc86b6dba1da3db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа останавливает ночную работу на регулярной основе до особого распоряжения. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко по итогам совещания по вопросам организации логистики в регионе.Работа Керченской паромной переправы"Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, так как с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.По его словам, рейсовые автобусы и организованные группы детей будут доставлять в Крым на паромах. В приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости, скоропортящимися продуктами, лекарствами.Мост и сухопутный коридорПрочие заказные автобусы, по словам министра, будут ехать по сухопутному коридору через новые регионы. В качестве альтернативы перевозчикам предлагают организовывать перевозку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Для проезда по альтернативному сухопутному пути будут формировать организованные колонны. Движение можно осуществлять круглосуточно.Ранее сообщалось, что в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 180 машин, время ожидания проезда – около часа. Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству. Читайте также на РИА новости Крым:Полусотне граждан на пути в Крым потребовалась медпомощьСухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на ЧонгареТрасса " Таврида " в Крыму перекрыта из-за пожара

керчь

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, керчь, логистика, керченская паромная переправа, новости крыма, керченский пролив, крым, морской транспорт