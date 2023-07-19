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Как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Как работает Керченская переправа в среду
Как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Как работает Керченская переправа в среду
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, об этом сообщает Минтранс России.
2023-07-19T10:22
2023-07-19T10:43
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керченская паромная переправа
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"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет", – говорится в сообщении.Согласно прогнозу Росгидромета, 19 июля в проливе ожидается северо-западный ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +26...+28, температура воды в море +23...+24 градуса.Уточняется, что после возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезен 4 421 человек, а также 1311 автомобилей и 64 пассажирских автобуса. За последние сутки выполнено 14 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 202 206 пассажиров, 160 794 грузовика и 161 легковой автомобиль. Паромами с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей совокупно выполнено 4 825 рейсов.В среду утром затруднений в проезде к досмотровым пунктам Крымского моста не наблюдалось.Раннее республиканский главк МЧС России сообщил о возобновлении работы переправы. Морское сообщение запустили утром 19 июля. О приостановке движения паромов через Керченский пролив стало известно во вторник вечером.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро средыБудут ли пускать грузовики на Крымский мост – ХуснуллинСухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
https://crimea.ria.ru/20230719/vezd-v-krym-situatsiya-na-krymskom-mostu-i-paromnoy-pereprave-onlayn-1130158441.html
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Как работает Керченская переправа в среду

Минтранс России: Керченская паромная переправа 19 июля работает в штатном режиме

10:22 19.07.2023 (обновлено: 10:43 19.07.2023)
 
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Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, об этом сообщает Минтранс России.
Ситуация на Керченской паромной переправе 19 июля 2023
"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Росгидромета, 19 июля в проливе ожидается северо-западный ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +26...+28, температура воды в море +23...+24 градуса.
"В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами", – добавили в ведомстве.
Уточняется, что после возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезен 4 421 человек, а также 1311 автомобилей и 64 пассажирских автобуса. За последние сутки выполнено 14 рейсов.
Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 202 206 пассажиров, 160 794 грузовика и 161 легковой автомобиль. Паромами с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей совокупно выполнено 4 825 рейсов.
В среду утром затруднений в проезде к досмотровым пунктам Крымского моста не наблюдалось.
Раннее республиканский главк МЧС России сообщил о возобновлении работы переправы. Морское сообщение запустили утром 19 июля. О приостановке движения паромов через Керченский пролив стало известно во вторник вечером.
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