https://crimea.ria.ru/20230719/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-utro-sredy-1130158020.html

Обстановка на Крымском мосту на утро среды

Обстановка на Крымском мосту на утро среды - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Обстановка на Крымском мосту на утро среды

55 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи по состоянию на 09:00. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T09:14

2023-07-19T09:14

2023-07-19T09:14

крым

крымский мост

транспорт

чп на крымском мосту

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. 55 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи по состоянию на 09:00. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева

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крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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