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Обстановка на Крымском мосту на утро среды - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Обстановка на Крымском мосту на утро среды
Обстановка на Крымском мосту на утро среды - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Обстановка на Крымском мосту на утро среды
55 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи по состоянию на 09:00. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T09:14
2023-07-19T09:14
крым
крымский мост
транспорт
чп на крымском мосту
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. 55 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи по состоянию на 09:00. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, чп на крымском мосту, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту на утро среды

Обстановка на Крымском мосту на утро среды

09:14 19.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. 55 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи по состоянию на 09:00. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"На автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет.
В очереди со стороны Керчи находится 55 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Теракт на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.
Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.
Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.
Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
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