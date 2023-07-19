Обстановка на Крымском мосту на утро среды
Обстановка на Крымском мосту на утро среды
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. 55 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Керчи по состоянию на 09:00. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет.
В очереди со стороны Керчи находится 55 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Теракт на Крымском мосту
Национальный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.
Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.
Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.
Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
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