https://crimea.ria.ru/20230718/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-dolgo-proveryayut-transport-na-chongare-1130150804.html

Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре

Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре

На пункте пропуска "Чонгар" на въезде в Крым каждую машину проверяют не более 5 минут. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T17:45

2023-07-18T17:45

2023-07-18T17:45

владимир сальдо

херсонская область

сухопутный коридор в крым

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крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. На пункте пропуска "Чонгар" на въезде в Крым каждую машину проверяют не более 5 минут. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, в первой половине дня 18 июля он получал сообщения о том, что перед пунктом пропуска "Чонгар" на въезде в Крым образовалась очередь машин длиной 2-3 километра. Он отметил, что по состоянию на 15-00 в очереди оставалось около 20 автомобилей, тогда как ранее в обычные дни на подъезде к "Джанкою" в среднем стояло большее число машин.В Минтрансе России сообщили, что придорожная инфраструктура доступна для водителей на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым.Накануне в погрануправлении ФСБ по РК сообщили, что для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, введен упрощенный порядок пропуска. Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован здесь трафик после второго теракта на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки Крымский мост сейчас: более 1,5 тысяч авто ждут очереди Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий

https://crimea.ria.ru/20230718/tuda-i-obratno-sukhoputnyy-marshrut-krym--rostov-chast-1-1130147580.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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