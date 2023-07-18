Сухопутный коридор в Крым: как долго проверяют транспорт на Чонгаре
Сальдо: Транспорт проходит пункт пропуска "Чонгар" максимум за пять минут
© Фото предоставлено очевидцамиОчереди на Чонгаре. Архивное фото
© Фото предоставлено очевидцами
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. На пункте пропуска "Чонгар" на въезде в Крым каждую машину проверяют не более 5 минут. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, в первой половине дня 18 июля он получал сообщения о том, что перед пунктом пропуска "Чонгар" на въезде в Крым образовалась очередь машин длиной 2-3 километра.
"Дал указание разобраться. Ситуацию быстро урегулировали... Транспорт проходит пункт пропуска максимум за пять минут", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по состоянию на 15-00 в очереди оставалось около 20 автомобилей, тогда как ранее в обычные дни на подъезде к "Джанкою" в среднем стояло большее число машин.
В Минтрансе России сообщили, что придорожная инфраструктура доступна для водителей на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым.
"На маршруте находятся крупные города, работают магазины, кафе, АЗС. Сложностей с пополнением запасов топлива, продуктов и питанием нет", – говорится в сообщении ведомства.
Накануне в погрануправлении ФСБ по РК сообщили, что для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, введен упрощенный порядок пропуска.
Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован здесь трафик после второго теракта на Крымском мосту.
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