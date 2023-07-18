https://crimea.ria.ru/20230718/krymskiy-most-seychas-bolee-15-tysyach-avto-zhdut-ocheredi-1130143621.html

Крымский мост сейчас: более 1,5 тысяч авто ждут очереди

Крымский мост сейчас: более 1,5 тысяч авто ждут очереди - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Крымский мост сейчас: более 1,5 тысяч авто ждут очереди

Более полутора тысяч автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи, время ожидания с обеих сторон превышает два часа. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T14:23

2023-07-18T14:23

2023-07-18T14:25

крым

крымский мост

чп на крымском мосту

транспорт

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новости крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более полутора тысяч автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи, время ожидания с обеих сторон превышает два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По информации оперштаба Кубани, в Темрюкском районе по направлению к Крымскому мосту образовалась 4-километровая очередь. Работают 50 постов досмотра, на которых дежурят экипажи ДПС. Вдоль трассы установлены биотуалеты, организованы пункты раздачи воды.В региональном минтрансе напомнили, что на Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту растет очередь – последние данныеКого пускают через Керченскую паромную переправуНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин

https://crimea.ria.ru/20230718/v-reversivnom-rezhime-dvizhenie-mashin-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1130134951.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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