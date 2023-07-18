https://crimea.ria.ru/20230718/na-krymskom-mostu-rastet-ochered--poslednie-dannye-1130138688.html

На Крымском мосту растет очередь – последние данные

На Крымском мосту растет очередь – последние данные - РИА Новости Крым, 18.07.2023

На Крымском мосту растет очередь – последние данные

Более 700 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи, время ожидания в обоих пунктах превышает час. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T11:23

2023-07-18T11:23

2023-07-18T11:26

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крымский мост

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краснодарский край

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Более 700 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи, время ожидания в обоих пунктах превышает час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По оперативным данным, часом ранее с кубанской стороны проезда ожидали 150 транспортных средств, с крымской - 60. Утром же затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.ЧП на Крымском мосту17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часуОперативная ситуация на Крымском мосту: есть ли очередиХуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста

https://crimea.ria.ru/20230718/v-reversivnom-rezhime-dvizhenie-mashin-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1130134951.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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