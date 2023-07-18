На Крымском мосту растет очередь – последние данные
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Тамани – 400 авто, из Крыма - 320
11:23 18.07.2023 (обновлено: 11:26 18.07.2023)
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Более 700 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи, время ожидания в обоих пунктах превышает час. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи - 320 транспортных средств, время ожидания также более часа", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, часом ранее с кубанской стороны проезда ожидали 150 транспортных средств, с крымской - 60. Утром же затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.
ЧП на Крымском мосту
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
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