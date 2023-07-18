Оперативная ситуация на Крымском мосту: есть ли очереди
Очередей на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон нет
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Затруднений в проезде к досмотровым комплексам Крымского моста во вторник утром нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту после теракта было возобновлено в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Перед запуском специалисты провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение.
Теракт на Крымском мосту
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение для всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал происшествие на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Читайте также на РИА Новости Крым: