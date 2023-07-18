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Кого пускают через Керченскую паромную переправу - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Кого пускают через Керченскую паромную переправу
Кого пускают через Керченскую паромную переправу - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Кого пускают через Керченскую паромную переправу
Керченская переправа во вторник работает в штатном режиме, паромы перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает минтранс Крыма.
2023-07-18T09:43
2023-07-18T10:08
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
морской транспорт
новости крыма
общество
погода
чп на крымском мосту
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Также движение легковых автомобилей и фур с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы - задействованы пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.По данным минтранса, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет."За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов перевезен 2281 пассажир, а также 158 железнодорожных вагонов, 881 единица автомобильного транспорта, в том числе 266 легковых автомобилей и восемь автобусов", - проинформировали в министерстве.Как сообщалось, движение по Крымскому мосту после теракта возобновилось в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По состоянию на 9:00 вторника затруднений в проезде к досмотровым комплексам Крымского моста нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за суткиЛегковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский проливНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин
https://crimea.ria.ru/20230718/operativnaya-situatsiya-na-krymskom-mostu-est-li-ocheredi-1130136038.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, морской транспорт, новости крыма, общество, погода, чп на крымском мосту
Кого пускают через Керченскую паромную переправу

Керченская переправа работает штатно – перевозит грузовики и пассажиров автобусов

09:43 18.07.2023 (обновлено: 10:08 18.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Керченская переправа во вторник работает в штатном режиме, паромы перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает минтранс Крыма.
Обстановка на Керченской паромной переправе 18 июля 2023
"Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт с приоритетными видами товаров – скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости. Также через Керченский пролив перевозят пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов. Легковые авто движутся по Крымскому мосту, открыта одна полоса, в данный момент затруднений проезда нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также движение легковых автомобилей и фур с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы - задействованы пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.
По данным минтранса, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.
"За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов перевезен 2281 пассажир, а также 158 железнодорожных вагонов, 881 единица автомобильного транспорта, в том числе 266 легковых автомобилей и восемь автобусов", - проинформировали в министерстве.
Как сообщалось, движение по Крымскому мосту после теракта возобновилось в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По состоянию на 9:00 вторника затруднений в проезде к досмотровым комплексам Крымского моста нет.
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