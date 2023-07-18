https://crimea.ria.ru/20230718/kogo-puskayut-cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-1130136658.html

Кого пускают через Керченскую паромную переправу

Кого пускают через Керченскую паромную переправу - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Кого пускают через Керченскую паромную переправу

Керченская переправа во вторник работает в штатном режиме, паромы перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает минтранс Крыма.

2023-07-18T09:43

2023-07-18T09:43

2023-07-18T10:08

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чп на крымском мосту

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Также движение легковых автомобилей и фур с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы - задействованы пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.По данным минтранса, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет."За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов перевезен 2281 пассажир, а также 158 железнодорожных вагонов, 881 единица автомобильного транспорта, в том числе 266 легковых автомобилей и восемь автобусов", - проинформировали в министерстве.Как сообщалось, движение по Крымскому мосту после теракта возобновилось в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По состоянию на 9:00 вторника затруднений в проезде к досмотровым комплексам Крымского моста нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за суткиЛегковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский проливНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин

https://crimea.ria.ru/20230718/operativnaya-situatsiya-na-krymskom-mostu-est-li-ocheredi-1130136038.html

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