Кого пускают через Керченскую паромную переправу
Керченская переправа работает штатно – перевозит грузовики и пассажиров автобусов
09:43 18.07.2023 (обновлено: 10:08 18.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Керченская переправа во вторник работает в штатном режиме, паромы перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает минтранс Крыма.
"Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт с приоритетными видами товаров – скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости. Также через Керченский пролив перевозят пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов. Легковые авто движутся по Крымскому мосту, открыта одна полоса, в данный момент затруднений проезда нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также движение легковых автомобилей и фур с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы - задействованы пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.
По данным минтранса, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет.
"За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов перевезен 2281 пассажир, а также 158 железнодорожных вагонов, 881 единица автомобильного транспорта, в том числе 266 легковых автомобилей и восемь автобусов", - проинформировали в министерстве.
Как сообщалось, движение по Крымскому мосту после теракта возобновилось в ночь на 18 июля. Оно осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По состоянию на 9:00 вторника затруднений в проезде к досмотровым комплексам Крымского моста нет.
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