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Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий
Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий
Все поезда "Таврия", следующие в Крым, прибыли на конечные станции, график следования восстановлен, опозданий нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T14:00
2023-07-18T14:12
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чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", следующие в Крым, прибыли на конечные станции, график следования восстановлен, опозданий нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.По информации ведомства, все составы, которые задерживались 17 июля в связи с терактом на Крымском мосту, прибыли на конечные станции. Два дополнительных поезда - №175/176 Симферополь – Москва и №183/184 Севастополь – Мурманск – также введены в график.Так, 18 июля до станций назначения доехали поезда №177/178 Симферополь – Москва, №91/92 Севастополь – Москва. Первый задержался на 2,5 часа, второй – почти на четыре часа. При этом отправлялись из Керчи составы с задержкой более чем 4 и 5 часов каждый.Накануне компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что почти все поезда следованием в Крым прибыли в пункты назначения или нагнали графики движения, а составы из Крыма еще задерживаются на 3-4 часа.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение для всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал происшествие на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки"Терминал" по-крымски: как прошел этот день на Симферопольском вокзале
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Все поезда в Крым введены в график и следуют без опозданий

Минтранс РФ: все ранее задержанные из-за теракта на Крымском мосту поезда введены в график

14:00 18.07.2023 (обновлено: 14:12 18.07.2023)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", следующие в Крым, прибыли на конечные станции, график следования восстановлен, опозданий нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
По информации ведомства, все составы, которые задерживались 17 июля в связи с терактом на Крымском мосту, прибыли на конечные станции. Два дополнительных поезда - №175/176 Симферополь – Москва и №183/184 Севастополь – Мурманск – также введены в график.
Так, 18 июля до станций назначения доехали поезда №177/178 Симферополь – Москва, №91/92 Севастополь – Москва. Первый задержался на 2,5 часа, второй – почти на четыре часа. При этом отправлялись из Керчи составы с задержкой более чем 4 и 5 часов каждый.
"Таким образом, в пути удалось сократить опоздание почти на два часа... Все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют", – сообщили в министерстве.
Накануне компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила, что почти все поезда следованием в Крым прибыли в пункты назначения или нагнали графики движения, а составы из Крыма еще задерживаются на 3-4 часа.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, движение для всех видов транспорта было закрыто. Позже восстановили проезд поездов, однако для автотранспорта мостовой переход до ночи был закрыт. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
В результате ЧП на мосту погибли мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, бортом санавиации ее транспортировали в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал происшествие на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
09:43
Кого пускают через Керченскую паромную переправуКерченская переправа во вторник работает в штатном режиме, паромы перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает минтранс Крыма.
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