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По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки" - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"
По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки" - РИА Новости Крым, 17.07.2023
По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"
По Крымскому мосту из Краснодарского края на полуостров запустят рельсовые автобусы пригородного сообщения и "ласточки". Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T21:58
2023-07-17T21:58
новости крыма
министр транспорта рф виталий савельев
владимир путин (политик)
чп на крымском мосту
крым
краснодарский край
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту из Краснодарского края на полуостров запустят рельсовые автобусы пригородного сообщения и "ласточки". Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.Как сообщал ранее Минтранс Крыма, пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается. Электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08; электропоезд №6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08. Стоимость билета составит 488,60 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видеоПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаНазван ориентировочный срок запуска авто по Крымскому мосту
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новости крыма, министр транспорта рф виталий савельев, владимир путин (политик), чп на крымском мосту, крым, краснодарский край, крымский мост
По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"

Министр Савельев: в Крым запустят рельсовые автобусы и "ласточки"

21:58 17.07.2023
 
© РИА Новости КрымЖелезнодорожная ветка на набережной Феодосии
Железнодорожная ветка на набережной Феодосии - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту из Краснодарского края на полуостров запустят рельсовые автобусы пригородного сообщения и "ласточки". Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"Пригородное пассажирское сообщение по Крымскому мосту полностью восстановлено. К двум поездам, следующим по графику, дополнительно добавлены еще два. Завтра увеличим еще на два поезда - это будут так называемые рельсовые автобусы. С 19 числа подадут еще две "ласточки", тем самым железнодорожное сообщение мы обеспечим нормальными объемами", - сказал глава Минтранса РФ.

Как сообщал ранее Минтранс Крыма, пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается. Электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08; электропоезд №6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08. Стоимость билета составит 488,60 рублей.
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Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
22:04Главные события и заявления дня: 17 июля
21:58По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"
21:45Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки
21:32Все поезда в Крым прибыли на станции назначения - перевозчик
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