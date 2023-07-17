https://crimea.ria.ru/20230717/po-krymskomu-mostu-poedut-relsovye-avtobusy-i-lastochki-1130131456.html

По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"

По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки" - РИА Новости Крым, 17.07.2023

По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"

По Крымскому мосту из Краснодарского края на полуостров запустят рельсовые автобусы пригородного сообщения и "ласточки". Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T21:58

2023-07-17T21:58

2023-07-17T21:58

новости крыма

министр транспорта рф виталий савельев

владимир путин (политик)

чп на крымском мосту

крым

краснодарский край

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту из Краснодарского края на полуостров запустят рельсовые автобусы пригородного сообщения и "ласточки". Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.Как сообщал ранее Минтранс Крыма, пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается. Электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08; электропоезд №6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08. Стоимость билета составит 488,60 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видеоПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаНазван ориентировочный срок запуска авто по Крымскому мосту

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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