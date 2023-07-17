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По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"
По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки" - РИА Новости Крым, 17.07.2023
По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"
По Крымскому мосту из Краснодарского края на полуостров запустят рельсовые автобусы пригородного сообщения и "ласточки". Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T21:58
2023-07-17T21:58
2023-07-17T21:58
новости крыма
министр транспорта рф виталий савельев
владимир путин (политик)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту из Краснодарского края на полуостров запустят рельсовые автобусы пригородного сообщения и "ласточки". Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.Как сообщал ранее Минтранс Крыма, пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается. Электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08; электропоезд №6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08. Стоимость билета составит 488,60 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом - видеоПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаНазван ориентировочный срок запуска авто по Крымскому мосту
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новости крыма, министр транспорта рф виталий савельев, владимир путин (политик), чп на крымском мосту, крым, краснодарский край, крымский мост
По Крымскому мосту поедут рельсовые автобусы и "ласточки"
Министр Савельев: в Крым запустят рельсовые автобусы и "ласточки"