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Поезда в Крым: актуальные данные по задержкам и прибытию составов

Поезда в Крым: актуальные данные по задержкам и прибытию составов - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Поезда в Крым: актуальные данные по задержкам и прибытию составов

Практически все поезда следованием в Крым прибыли в пункты назначения либо нагнали графики движения, составы из Крыма пока задерживаются от трех до четырех... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T18:54

2023-07-17T18:54

2023-07-17T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Практически все поезда следованием в Крым прибыли в пункты назначения либо нагнали графики движения, составы из Крыма пока задерживаются от трех до четырех часов, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Поезда дальнего следованияПо данным компании, поезда следованием в Крым №395 Волгоград – Симферополь, №174 Москва – Евпатория, № 99 Ростов - Симферополь, №177 Москва – Симферополь, №028 Москва – Симферополь, №179 СПб – Евпатория прибыли в пункты назначения.Состав №184 Мурманск – Севастополь с прицепной группой Архангельск/Обозерская – Севастополь опаздывает на 2,5 часа.Поезд №175 Москва – Симферополь практически нагнал расписание и сейчас отстает от графика всего на пять минут.Поезда №160 Москва – Симферополь и №164 Москва – Феодосия отправлением 16 июля следуют по графику.Поезд из Крыма №178 Симферополь – Москва следует с опозданием на 4,5 часа.поезда №092 Севастополь – Москва, №176 Симферополь – Москва, №183 Севастополь –Мурманск следует с трехчасовым опозданием."Все вечерние поезда из Крыма сегодня отправляются по расписанию, кроме поезда №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, который отправится с опозданием в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - подчеркнули в компании.Электрички в КрымПо данным республиканского Минтранса, пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается.- электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08;- электропоезд №6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08.Стоимость билета составит 488,60 рублей.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших взрослых и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым добавят пару пригородных поездов из АнапыМогут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поездаКомфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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