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Поезда в Крым: актуальные данные по задержкам и прибытию составов
Поезда в Крым: актуальные данные по задержкам и прибытию составов - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Поезда в Крым: актуальные данные по задержкам и прибытию составов
Практически все поезда следованием в Крым прибыли в пункты назначения либо нагнали графики движения, составы из Крыма пока задерживаются от трех до четырех... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T18:54
2023-07-17T18:54
2023-07-17T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Практически все поезда следованием в Крым прибыли в пункты назначения либо нагнали графики движения, составы из Крыма пока задерживаются от трех до четырех часов, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Поезда дальнего следованияПо данным компании, поезда следованием в Крым №395 Волгоград – Симферополь, №174 Москва – Евпатория, № 99 Ростов - Симферополь, №177 Москва – Симферополь, №028 Москва – Симферополь, №179 СПб – Евпатория прибыли в пункты назначения.Состав №184 Мурманск – Севастополь с прицепной группой Архангельск/Обозерская – Севастополь опаздывает на 2,5 часа.Поезд №175 Москва – Симферополь практически нагнал расписание и сейчас отстает от графика всего на пять минут.Поезда №160 Москва – Симферополь и №164 Москва – Феодосия отправлением 16 июля следуют по графику.Поезд из Крыма №178 Симферополь – Москва следует с опозданием на 4,5 часа.поезда №092 Севастополь – Москва, №176 Симферополь – Москва, №183 Севастополь –Мурманск следует с трехчасовым опозданием."Все вечерние поезда из Крыма сегодня отправляются по расписанию, кроме поезда №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, который отправится с опозданием в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - подчеркнули в компании.Электрички в КрымПо данным республиканского Минтранса, пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается.- электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08;- электропоезд №6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08.Стоимость билета составит 488,60 рублей.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших взрослых и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым добавят пару пригородных поездов из АнапыМогут ли студенты в Крыму получить скидку на билеты в поездаКомфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи
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новости крыма, новости, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), чп на крымском мосту, гранд сервис экспресс
Поезда в Крым: актуальные данные по задержкам и прибытию составов
Обновленная информация о движении поездов в Крым на вечер понедельника
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Практически все поезда следованием в Крым прибыли в пункты назначения либо нагнали графики движения, составы из Крыма пока задерживаются от трех до четырех часов, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Поезда дальнего следования
По данным компании, поезда следованием в Крым №395 Волгоград – Симферополь, №174 Москва – Евпатория, № 99 Ростов - Симферополь, №177 Москва – Симферополь, №028 Москва – Симферополь, №179 СПб – Евпатория прибыли в пункты назначения.
Состав №184 Мурманск – Севастополь с прицепной группой Архангельск/Обозерская – Севастополь опаздывает на 2,5 часа.
Поезд №175 Москва – Симферополь практически нагнал расписание и сейчас отстает от графика всего на пять минут.
Поезда №160 Москва – Симферополь и №164 Москва – Феодосия отправлением 16 июля следуют по графику.
Поезд из Крыма №178 Симферополь – Москва следует с опозданием на 4,5 часа.
поезда №092 Севастополь – Москва, №176 Симферополь – Москва, №183 Севастополь –Мурманск следует с трехчасовым опозданием.
"Все вечерние поезда из Крыма сегодня отправляются по расписанию, кроме поезда №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, который отправится с опозданием в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - подчеркнули в компании.
Электрички в Крым
По данным республиканского Минтранса, пригородные поезда следуют согласно графику, задержек или отмен рейсов не наблюдается.
- электропоезд № 6809/6810 отправлением из Керчи в 19:16 прибудет в Анапу в 21:08;
- электропоезд №6811/6812 отправлением из Анапы в 19:55, прибудет в Керчь в 21:08.
Стоимость билета составит 488,60 рублей.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил
о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших взрослых и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена
двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет
по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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