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В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы - РИА Новости Крым, 17.07.2023
В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь, сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T13:16
2023-07-17T13:16
крым
крымский мост
чп на крымском мосту
железные дороги крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь, сообщает компания-перевозчик.Дополнительные электричкиРасписание с учетом дополнительных рейсов на 17 июля:Теракт на Крымском мостуВ понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Возбуждено уголовное дело о теракте.Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. По данным оперштаба Кубани, пострадавшая девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – ПесковВремя задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информацияСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой
https://crimea.ria.ru/20230717/kak-dobratsya-v-krym-po-alternativnomu-marshrutu-karta-1130100840.html
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В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы

ЮППК назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов в Крым из Анапы

13:16 17.07.2023
 
© РИА Новости КрымЭлектричка в Крыму
Электричка в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь, сообщает компания-перевозчик.

Дополнительные электрички

"В Крым и из Крыма можно добраться не только поездами дальнего следования, но и пригородными. Сегодня ЮППК назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь", - сказано в сообщении.
Расписание с учетом дополнительных рейсов на 17 июля:
  • 6805/6806 12:30 Анапа – Керчь (отправление из Тамани 13:58, прибытие в Керчь 14:38)
  • 6811/6812 19:55 Анапа – Керчь-Южная Новый Парк (отправление из Тамани 21:25, прибытие в Керчь 21:46)
  • 6807/6808 14:53 Керчь – Анапа (отправление из Тамани 15:33, прибытие в Анапу 17:00)
  • 6809/6810 19:16 Керчь-Южная Новый Парк – Анапа (отправление из Тамани 19:39, прибытие в Анапу 21:08).

Теракт на Крымском мосту

В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. По данным оперштаба Кубани, пострадавшая девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает.
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Как добраться в Крым по альтернативному маршруту: картаАльтернативный маршрут в Крым через новые регионы России начинается в Джанкое и завершается в Таганроге Ростовской области.
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