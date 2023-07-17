https://crimea.ria.ru/20230717/v-krym-dobavyat-paru-prigorodnykh-poezdov-iz-anapy-1130112098.html

В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы

В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы - РИА Новости Крым, 17.07.2023

В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы

Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь, сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T13:16

2023-07-17T13:16

2023-07-17T13:16

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь, сообщает компания-перевозчик.Дополнительные электричкиРасписание с учетом дополнительных рейсов на 17 июля:Теракт на Крымском мостуВ понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Возбуждено уголовное дело о теракте.Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. По данным оперштаба Кубани, пострадавшая девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – ПесковВремя задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информацияСухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собой

https://crimea.ria.ru/20230717/kak-dobratsya-v-krym-po-alternativnomu-marshrutu-karta-1130100840.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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