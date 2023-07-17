В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
ЮППК назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов в Крым из Анапы
© РИА Новости КрымЭлектричка в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь, сообщает компания-перевозчик.
Дополнительные электрички
"В Крым и из Крыма можно добраться не только поездами дальнего следования, но и пригородными. Сегодня ЮППК назначает дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь", - сказано в сообщении.
Расписание с учетом дополнительных рейсов на 17 июля:
- —6805/6806 12:30 Анапа – Керчь (отправление из Тамани 13:58, прибытие в Керчь 14:38)
- —6811/6812 19:55 Анапа – Керчь-Южная Новый Парк (отправление из Тамани 21:25, прибытие в Керчь 21:46)
- —6807/6808 14:53 Керчь – Анапа (отправление из Тамани 15:33, прибытие в Анапу 17:00)
- —6809/6810 19:16 Керчь-Южная Новый Парк – Анапа (отправление из Тамани 19:39, прибытие в Анапу 21:08).
Теракт на Крымском мосту
В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Как уточнили в Минтрансе, в результате ЧП на Крымском мосту имеется повреждение дорожного полотна, однако опоры уцелели. По данным Национального антитеррористического комитета, транспортный переход в ночь на понедельник атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области. По данным оперштаба Кубани, пострадавшая девочка находится в сознании, ее жизни ничто не угрожает.
Читайте также на РИА Новости Крым: