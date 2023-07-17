Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи
В Крыму развернули пункты размещения с комфортными номерами и трехразовым питанием
16:48 17.07.2023 (обновлено: 17:45 17.07.2023)
КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На базе гостиниц и домов отдыха в Керчи, а также в прилегающих районах открываются пункты временного размещения для людей, которые не могут выехать с полуострова из-за теракта на Крымском мосту. Журналисты РИА Новости Крым побывали в одном из них и узнали, какие условия готовы предоставить.
"Подготовлены двух, трех и четырехместные номера, которые оснащенные всем необходимым для комфортного проживания", – рассказал гендиректор гостиничного комплекса Вячеслав Останков.
Кроме того, людей обеспечат полноценным трехразовым питанием в столовой гостиницы.
Останков подчеркнул, что гостиничный комплекс уже не в первый раз будет принимать людей в качестве пункта временного размещения.
И добавил, что заявки на размещение будут направлять через администрацию города. В настоящее время таких сообщений не поступало.
Адреса пунктов размещения
В Керчи:
- 1ул. Марата, 9
- 2пер. Орджоникидзе, 5
- 3ул. Московская, 18
- 4шоссе Героев Сталинграда, 41а
Дополнительные:
- 1Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка – ул. Войкова, 30
- 2Школа №26 имени Героя советского союза Д.Т. Доева – ул. Кирова, 113
Остальные ПВР (гостиницы и базы отдыха) будут задействованы в случае необходимости.
В Феодосии:
- 1Керченское шоссе, 29
- 2Керченское шоссе, 72 В
- 3ул. Курортная 12
- 4ул. Земская, 8
- 5ул. Клементьевская, 14/13
- 6пр. Айвазовского, 9a
- 7Черноморский тупик, 8
- 8ул. Пушкина, 11
В Коктебеле
- 1ул. Ленина, 124
- 2ул. Десантников, 7б
- 3ул. Ленина, 120
В Курортном
ул. Морская, 2
В Береговом
- 1ул. Школьная, 51
- 2пер. Солнечный, 6
- 3ул. Коронелли, 8
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Вся актуальная информация о ситуации к этому часу здесь.
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