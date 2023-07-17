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Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи
Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи
На базе гостиниц и домов отдыха в Керчи, а также в прилегающих районах открываются пункты временного размещения для людей, которые не могут выехать с... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T16:48
2023-07-17T17:45
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КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На базе гостиниц и домов отдыха в Керчи, а также в прилегающих районах открываются пункты временного размещения для людей, которые не могут выехать с полуострова из-за теракта на Крымском мосту. Журналисты РИА Новости Крым побывали в одном из них и узнали, какие условия готовы предоставить.Кроме того, людей обеспечат полноценным трехразовым питанием в столовой гостиницы.Останков подчеркнул, что гостиничный комплекс уже не в первый раз будет принимать людей в качестве пункта временного размещения.И добавил, что заявки на размещение будут направлять через администрацию города. В настоящее время таких сообщений не поступало.Адреса пунктов размещенияВ Керчи:Дополнительные:Остальные ПВР (гостиницы и базы отдыха) будут задействованы в случае необходимости.В Феодосии:В КоктебелеВ Курортном ул. Морская, 2В БереговомВ понедельник Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Вся актуальная информация о ситуации к этому часу здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машинДети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"Продлят ли отели Крыма проживание для туристов
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи

В Крыму развернули пункты размещения с комфортными номерами и трехразовым питанием

16:48 17.07.2023 (обновлено: 17:45 17.07.2023)
 
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На базе гостиниц и домов отдыха в Керчи, а также в прилегающих районах открываются пункты временного размещения для людей, которые не могут выехать с полуострова из-за теракта на Крымском мосту. Журналисты РИА Новости Крым побывали в одном из них и узнали, какие условия готовы предоставить.

"Подготовлены двух, трех и четырехместные номера, которые оснащенные всем необходимым для комфортного проживания", – рассказал гендиректор гостиничного комплекса Вячеслав Останков.

Кроме того, людей обеспечат полноценным трехразовым питанием в столовой гостиницы.
Останков подчеркнул, что гостиничный комплекс уже не в первый раз будет принимать людей в качестве пункта временного размещения.
И добавил, что заявки на размещение будут направлять через администрацию города. В настоящее время таких сообщений не поступало.

Адреса пунктов размещения

В Керчи:
  1. 1
    ул. Марата, 9
  2. 2
    пер. Орджоникидзе, 5
  3. 3
    ул. Московская, 18
  4. 4
    шоссе Героев Сталинграда, 41а
Дополнительные:
  1. 1
    Детская школа искусств им. Р. В. Сердюка – ул. Войкова, 30
  2. 2
    Школа №26 имени Героя советского союза Д.Т. Доева – ул. Кирова, 113
Остальные ПВР (гостиницы и базы отдыха) будут задействованы в случае необходимости.
В Феодосии:
  1. 1
    Керченское шоссе, 29
  2. 2
    Керченское шоссе, 72 В
  3. 3
    ул. Курортная 12
  4. 4
    ул. Земская, 8
  5. 5
    ул. Клементьевская, 14/13
  6. 6
    пр. Айвазовского, 9a
  7. 7
    Черноморский тупик, 8
  8. 8
    ул. Пушкина, 11
В Коктебеле
  1. 1
    ул. Ленина, 124
  2. 2
    ул. Десантников, 7б
  3. 3
    ул. Ленина, 120
В Курортном
ул. Морская, 2
В Береговом
  1. 1
    ул. Школьная, 51
  2. 2
    пер. Солнечный, 6
  3. 3
    ул. Коронелли, 8
В понедельник Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.
Вся актуальная информация о ситуации к этому часу здесь.
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