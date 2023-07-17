https://crimea.ria.ru/20230717/komfortnye-nomera-i-pitanie-kak-rabotaet-punkt-razmescheniya-v-kerchi-1130125026.html

Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи

Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Комфортные номера и питание: как работает пункт размещения в Керчи

На базе гостиниц и домов отдыха в Керчи, а также в прилегающих районах открываются пункты временного размещения для людей, которые не могут выехать с... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T16:48

2023-07-17T16:48

2023-07-17T17:45

эксклюзивы риа новости крым

крым

керчь

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130124199_0:56:1158:707_1920x0_80_0_0_a1187558188bce34a4a9076fc48f8548.png

КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На базе гостиниц и домов отдыха в Керчи, а также в прилегающих районах открываются пункты временного размещения для людей, которые не могут выехать с полуострова из-за теракта на Крымском мосту. Журналисты РИА Новости Крым побывали в одном из них и узнали, какие условия готовы предоставить.Кроме того, людей обеспечат полноценным трехразовым питанием в столовой гостиницы.Останков подчеркнул, что гостиничный комплекс уже не в первый раз будет принимать людей в качестве пункта временного размещения.И добавил, что заявки на размещение будут направлять через администрацию города. В настоящее время таких сообщений не поступало.Адреса пунктов размещенияВ Керчи:Дополнительные:Остальные ПВР (гостиницы и базы отдыха) будут задействованы в случае необходимости.В Феодосии:В КоктебелеВ Курортном ул. Морская, 2В БереговомВ понедельник Национальный антитеррористический комитет сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранение, ей оказывается медицинская помощь.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, однако составы курсируют с опозданиями. Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, а также пассажиров автобусов.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь. Гостей и жителей полуострова просят по возможности оставаться по месту размещения, не отправляться в сторону Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления.Вся актуальная информация о ситуации к этому часу здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машинДети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"Продлят ли отели Крыма проживание для туристов

крым

керчь

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, керчь, чп на крымском мосту, крымский мост, общество, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, видео, видео