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Крымский мост сейчас: сколько машин ждут очереди

Крымский мост сейчас: сколько машин ждут очереди - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Крымский мост сейчас: сколько машин ждут очереди

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 180 машин, время ожидания проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T13:35

2023-07-19T13:35

2023-07-19T13:33

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 180 машин, время ожидания проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту на утро средыКого пускают через Керченскую паромную переправуНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, новости крыма