Крымский мост сейчас: сколько машин ждут очереди
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 180 машин
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаКрымский мост
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находятся 180 машин, время ожидания проезда – около часа. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 13:00 на автоподходе к мосту со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания до часа", - говорится в Telegram-канале.
На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
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