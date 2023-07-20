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Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь
Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь
Утром в четверг на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи начинает расти автомобильная очередь перед пунктами досмотра, сообщает оперштаб Республики Крым. РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T09:32
2023-07-20T09:34
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Утром в четверг на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи начинает расти автомобильная очередь перед пунктами досмотра, сообщает оперштаб Республики Крым.По данным оперштаба, автоподход к транспортному переходу со стороны Тамани свободен, заторов нет.На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Всю информацию о ситуации на Крымском мосту и Керченской переправе в режиме реального времени можно найти здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого пускают через Керченскую паромную переправуКак работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данныеКерченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, общество, новости крыма, логистика, тамань, краснодарский край
Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь

Утром в четверг в очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось 70 авто

09:32 20.07.2023 (обновлено: 09:34 20.07.2023)
 
© РИА Новости КрымВъезд на Крымский мост со стороны Тамани
Въезд на Крымский мост со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Утром в четверг на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи начинает расти автомобильная очередь перед пунктами досмотра, сообщает оперштаб Республики Крым.
"В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", - сказано в сообщении.
По данным оперштаба, автоподход к транспортному переходу со стороны Тамани свободен, заторов нет.
На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.
17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.
Всю информацию о ситуации на Крымском мосту и Керченской переправе в режиме реального времени можно найти здесь.
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