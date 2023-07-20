https://crimea.ria.ru/20230720/situatsiya-na-krymskom-mostu-so-storony-kryma-rastet-ochered-1130183589.html

Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь

Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Ситуация на Крымском мосту: со стороны Крыма растет очередь

Утром в четверг на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи начинает расти автомобильная очередь перед пунктами досмотра, сообщает оперштаб Республики Крым. РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T09:32

2023-07-20T09:32

2023-07-20T09:34

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Утром в четверг на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи начинает расти автомобильная очередь перед пунктами досмотра, сообщает оперштаб Республики Крым.По данным оперштаба, автоподход к транспортному переходу со стороны Тамани свободен, заторов нет.На Крымском мосту продолжают действовать повышенные меры безопасности со 100% досмотром транспортных средств и багажа. Машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Проезжающим Крымский мост рекомендуется упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра.17 июля рано утром Крымский мост подвергся атаке двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждения получила автодорожная составляющая Крымского моста, погибли два человека. По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, двустороннее движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин назвал теракт на мосту бессмысленным и жестоким преступлением, призвал силовиков усилить безопасность Крымского моста, а также пообещал, что Россия ответит на этот террористический акт.Всю информацию о ситуации на Крымском мосту и Керченской переправе в режиме реального времени можно найти здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого пускают через Керченскую паромную переправуКак работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данныеКерченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс

https://crimea.ria.ru/20230718/tuda-i-obratno-sukhoputnyy-marshrut-krym--rostov-chast-1-1130147580.html

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тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, керчь, общество, новости крыма, логистика, тамань, краснодарский край