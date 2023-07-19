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Как работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данные

Как работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данные - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Как работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данные

Время проверки автомобилей в пунктах пропуска на севере Крыма не превышает 10 минут на транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T17:55

2023-07-19T17:55

2023-07-19T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Время проверки автомобилей в пунктах пропуска на севере Крыма не превышает 10 минут на транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым.В сообщении подчеркивается, что все автомобильные пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме. Пропуск лиц и транспортных средств не прекращался.Только за прошедшие сутки через пункт пропуска "Джанкой" пропущено в 2,5 раза больше транспортных средств, чем за сутки ранее.В управлении также отметили, что жители и гости полуострова активно используют так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута. Пиковые нагрузки в пункте пропуска "Джанкой" фиксируются в светлое время суток.Гражданам, которые выбрали сухопутный коридор, необходимо иметь при себе действительные документы удостоверяющие личность, а также документы на транспортное средство.Накануне в погрануправлении ФСБ по РК сообщили, что для автомобилей, следующих на выезд из Крыма по сухопутному коридору, введен упрощенный порядок пропуска.Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован трафик после второго теракта на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым - безопасно ли ехать и что брать с собойНа границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машинВ Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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