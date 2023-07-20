Ситуация на сухопутном коридоре в Крым: какой трафик и есть ли очереди
Сальдо о текущей ситуации на сухопутном коридоре в Крым: машин много, но пробок нет
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКрымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Поток легковых и грузовых автомобилей на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы значительный, но больших заторов не наблюдается, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Транспорт движется активно, и грузовой, и пассажирский. Люди не боятся ехать в Крым, несмотря на различные вбросы украинской пропаганды. Сегодня я проезжал по участку дороги, соединяющей Херсонскую область и Крым: транспорта много, но заторов нет. Быстро проходят административную границу", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
После теракта на Крымском мосту значительная часть транспортного потока с материковой России в Крым и обратно была перенаправлена по сухопутному коридору, проходящему по территории новых субъектов РФ. Система прохождения контрольно-пропускных пунктов на административных границах субъектов была упрощена. На трассе отменен комендантский час, досмотр автомобилей проводится только при выезде из зоны специальной военной операции.
Гражданам, которые выбрали сухопутный коридор, необходимо иметь при себе действительные документы удостоверяющие личность, а также документы на транспортное средство.
Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован трафик после второго теракта на Крымском мосту.
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