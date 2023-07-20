https://crimea.ria.ru/20230720/situatsiya-na-sukhoputnom-koridore-v-krym-kakoy-trafik-i-est-li-ocheredi-1130200292.html

Ситуация на сухопутном коридоре в Крым: какой трафик и есть ли очереди

Ситуация на сухопутном коридоре в Крым: какой трафик и есть ли очереди - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Ситуация на сухопутном коридоре в Крым: какой трафик и есть ли очереди

Поток легковых и грузовых автомобилей на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы значительный, но больших заторов не наблюдается, сообщил врио... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T18:26

2023-07-20T18:26

2023-07-20T18:26

владимир сальдо

сухопутный коридор в крым

херсонская область

новости

новые регионы россии

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Поток легковых и грузовых автомобилей на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы значительный, но больших заторов не наблюдается, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.После теракта на Крымском мосту значительная часть транспортного потока с материковой России в Крым и обратно была перенаправлена по сухопутному коридору, проходящему по территории новых субъектов РФ. Система прохождения контрольно-пропускных пунктов на административных границах субъектов была упрощена. На трассе отменен комендантский час, досмотр автомобилей проводится только при выезде из зоны специальной военной операции.Гражданам, которые выбрали сухопутный коридор, необходимо иметь при себе действительные документы удостоверяющие личность, а также документы на транспортное средство.Ранее 18 июля корреспонденты РИА Новости Крым отправились по "альтернативному" сухопутному маршруту с полуострова на материк, чтобы своими глазами увидеть, как "работает" транспортная артерия, проходящая по территории новых регионов России и как организован трафик после второго теракта на Крымском мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данныеКерченская переправа не будет работать по ночам – МинтрансПропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое

херсонская область

новые регионы россии

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, сухопутный коридор в крым, херсонская область, новости, новые регионы россии, крым, транспорт