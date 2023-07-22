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Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти
Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти
Ситуация на Крымском мосту стабилизировалась, очередь формируется ситуативно, а ожидание не превышает часа. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T08:32
2023-07-22T09:22
новости крыма
крымский мост
керченская паромная переправа
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ситуация на Крымском мосту стабилизировалась, очередь формируется ситуативно, а ожидание не превышает часа. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в эфире канала "Россия 24". Он напомнил, что паром на Керченской переправе работает только днем. По словам Константинова, "дорога через новые регионы хорошая, отремонтированная". За сутки по сухопутному коридору в Крым приезжают около 2 600 машин: "Время досмотра (на границе – ред.) небольшое, очередей практически нет"."Иногда возникают ситуативные очереди, до 100 машин, но в течение часа быстро их досматривают. Сам процесс досмотра быстрый – не более 5 минут на машину. Достаточно все организованно и под контролем", – заключил Константинов. Рано утром 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. Погибли два человека, супруги из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения и была доставлена в больницу Краснодара, а позже ее перевезли в Москву. Повреждения получила автодорожная составляющая конструкции моста. Движение по мосту поездов было временно перекрыто, позже возобновлено. В реверсивном режиме запустили движение автомобилей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о сроках восстановления Крымского моста. СК возбудил дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымПропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крымский мост, керченская паромная переправа, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), логистика
Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти

Власти: ситуация на Крымском мосту стабилизировалась, а переправа регулярно работает днем

08:32 22.07.2023 (обновлено: 09:22 22.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ситуация на Крымском мосту стабилизировалась, очередь формируется ситуативно, а ожидание не превышает часа. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в эфире канала "Россия 24".
"Мы оцениваем ситуацию как стабильную. Все более-менее урегулировалось", – сказал Константинов.
Он напомнил, что паром на Керченской переправе работает только днем.
"Кто не успел на паром, может переночевать, для этого есть все необходимые условия: ночлег, питание, вода и так далее", – отметил он.
По словам Константинова, "дорога через новые регионы хорошая, отремонтированная". За сутки по сухопутному коридору в Крым приезжают около 2 600 машин: "Время досмотра (на границе – ред.) небольшое, очередей практически нет".
"Иногда возникают ситуативные очереди, до 100 машин, но в течение часа быстро их досматривают. Сам процесс досмотра быстрый – не более 5 минут на машину. Достаточно все организованно и под контролем", – заключил Константинов.
Рано утром 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. Погибли два человека, супруги из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения и была доставлена в больницу Краснодара, а позже ее перевезли в Москву. Повреждения получила автодорожная составляющая конструкции моста.
Движение по мосту поездов было временно перекрыто, позже возобновлено. В реверсивном режиме запустили движение автомобилей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о сроках восстановления Крымского моста. СК возбудил дело о теракте.
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Новости КрымаКрымский мостКерченская паромная переправаВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Логистика
 
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