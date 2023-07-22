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Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти

Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Ситуация на Крымском мосту и Керченской переправе – власти

Ситуация на Крымском мосту стабилизировалась, очередь формируется ситуативно, а ожидание не превышает часа. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T08:32

2023-07-22T08:32

2023-07-22T09:22

новости крыма

крымский мост

керченская паромная переправа

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Ситуация на Крымском мосту стабилизировалась, очередь формируется ситуативно, а ожидание не превышает часа. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов в эфире канала "Россия 24". Он напомнил, что паром на Керченской переправе работает только днем. По словам Константинова, "дорога через новые регионы хорошая, отремонтированная". За сутки по сухопутному коридору в Крым приезжают около 2 600 машин: "Время досмотра (на границе – ред.) небольшое, очередей практически нет"."Иногда возникают ситуативные очереди, до 100 машин, но в течение часа быстро их досматривают. Сам процесс досмотра быстрый – не более 5 минут на машину. Достаточно все организованно и под контролем", – заключил Константинов. Рано утром 17 июля Крымский мост был атакован украинскими надводными беспилотниками. Погибли два человека, супруги из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения и была доставлена в больницу Краснодара, а позже ее перевезли в Москву. Повреждения получила автодорожная составляющая конструкции моста. Движение по мосту поездов было временно перекрыто, позже возобновлено. В реверсивном режиме запустили движение автомобилей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о сроках восстановления Крымского моста. СК возбудил дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли пускать грузовики на Крымский мост – Хуснуллин Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в КрымПропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втрое

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымский мост, керченская паромная переправа, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), логистика