https://crimea.ria.ru/20230723/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-voskresenya-1130247242.html
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
На утро воскресенья на Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T09:16
2023-07-23T09:16
2023-07-23T09:16
крымский мост
тамань
крым
краснодарский край
транспорт
дороги крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_9fdbe811953cb99965b49cae90f3c5a3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На утро воскресенья на Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотраВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
крымский мост
тамань
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5f4df5e5d35cc1e0a4d007131d9f06d3.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, тамань, крым, краснодарский край, транспорт, дороги крыма, логистика
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
На Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет