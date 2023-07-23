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Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья

Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья

На утро воскресенья на Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T09:16

2023-07-23T09:16

2023-07-23T09:16

крымский мост

тамань

крым

краснодарский край

транспорт

дороги крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На утро воскресенья на Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотраВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

крымский мост

тамань

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, тамань, крым, краснодарский край, транспорт, дороги крыма, логистика