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Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
На утро воскресенья на Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T09:16
2023-07-23T09:16
крымский мост
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крым
краснодарский край
транспорт
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На утро воскресенья на Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытОчередь на Крымский мост: сколько ждать досмотраВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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крымский мост, тамань, крым, краснодарский край, транспорт, дороги крыма, логистика
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья

На Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет

09:16 23.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. На утро воскресенья на Крымском мосту затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в Telegram-канале.
Проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Железнодорожный транспорт, паромная переправа и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости) направляются на Керченскую паромную переправу. Остальные фуры по-прежнему следуют по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Движение можно осуществлять круглосуточно.
Накануне движение автотранспорта на Крымском мосту дважды приостанавливалось. В первый раз на час, во второй – на 10 минут.
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Крымский мостТаманьКрымКраснодарский крайТранспортДороги КрымаЛогистика
 
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