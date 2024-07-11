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Питон проглотил женщину в Индонезии

Питон проглотил женщину в Индонезии - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Питон проглотил женщину в Индонезии

Пропавшую без вести женщину в Индонезии нашли внутри питона. Об этом пишет газета The Jakarta Post со ссылкой на информацию полиции. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T22:53

2024-07-11T22:53

2024-07-11T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Пропавшую без вести женщину в Индонезии нашли внутри питона. Об этом пишет газета The Jakarta Post со ссылкой на информацию полиции.По информации следствия, 36-летняя Сириати вышла из дома во вторник утром, чтобы купить лекарства для своего больного ребенка. Но домой не вернулась, родственники начали поиски.Ее 30-летний муж Адианса нашел тапочки жены и штаны на земле примерно в 500 метрах от их дома в деревне Ситеба провинции Южный Сулавеси. После примерно в 10 метрах от тропы он заметил живую змею с очень большим животом.Заподозрив неладное, мужчина позвал жителей деревни, чтобы они помогли вскрыть ей брюхо. Внутри оказалось тело Сириати.В издании отмечают, что такие инциденты считаются крайне редкими. Но за последние годы питоны проглотили несколько человек. Уточняют, что в прошлом месяце в брюхе сетчатого питона в другом районе Южного Сулавеси была также найдена женщина. В прошлом году жители провинции убили восьмиметрового питона, который съел одного из фермеров в деревне.Читайте также на РИА Новости Крым:Животное укусило подростка в Судаке во время фотографированияВладельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенкеВ Симеизе собака покусала ребенка на территории школы: СК заведет дело

индонезия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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