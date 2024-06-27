https://crimea.ria.ru/20240627/zhivotnoe-ukusilo-podrostka-v-sudake-vo-vremya-fotografirovaniya-1138417501.html
Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
Прокуратура Республики Крым проверяет обстоятельства получения травмы подростком на набережной Судака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T20:23
2024-06-27T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым проверяет обстоятельства получения травмы подростком на набережной Судака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По информации прокуратуры, проверка должна установить все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – уточняют в ведомстве.Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил установить данное лицо, дав оценку его действиям на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в целом – законность ведения деятельности, связанной с эксплуатацией животных.Три дня назад стало известно, что прокуратура Феодосии добилась компенсации морального вреда ребенку, которого покусала бездомная собака – деньги заплатит местная администрация.Читайте также на РИА Новости Крым:Владельцу "Тайгана" изменили приговор по делу об укушенном тигром ребенкеВ Симеизе собака покусала ребенка на территории школы: СК заведет делоКак решается вопрос с бездомными животными в Судаке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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судак, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, дети, крым, крымский следком
Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
Подросток получил травму от укуса животного во время фотографирования в Судаке
20:23 27.06.2024 (обновлено: 20:30 27.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым проверяет обстоятельства получения травмы подростком на набережной Судака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По предварительной информации, сегодня, 27 июля несовершеннолетнего при осуществлении фотографирования укусило животное", – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, проверка должна установить все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – уточняют в ведомстве.
Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил установить данное лицо, дав оценку его действиям на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в целом – законность ведения деятельности, связанной с эксплуатацией животных.
Три дня назад стало известно, что прокуратура Феодосии добилась компенсации морального вреда
ребенку, которого покусала бездомная собака – деньги заплатит местная администрация.
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