https://crimea.ria.ru/20250106/krymskiy-most-seychas---ochered-vyrosla-v-neskolko-raz-1143129048.html

Крымский мост сейчас - очередь выросла в несколько раз

Крымский мост сейчас - очередь выросла в несколько раз - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Крымский мост сейчас - очередь выросла в несколько раз

В очереди на Крымском мосту скопилось 500 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T15:21

2025-01-06T15:21

2025-01-06T15:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту скопилось 500 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на мостовом переходе начала расти после полудня, когда на выезд из Крыма стояли около 90 машин. Утром проезд был свободным.Перед новогодними каникулами на досмотровых пунктах Крымского моста увеличили число постов, чтобы ускорить время ожидания своей очереди в часы пиковой нагрузки, сообщали в Минтрансе.На специально оборудованных площадках сотрудники ведомства проводят стопроцентный досмотр транспорта, граждан и их багажа. При большой очереди движение пройдет по одной полосе. Вторая полоса остается свободной для проезда экстренных служб и автобусов. Обгонять поток и проезжать вне очереди нельзя.В ходе досмотра все пассажиры выходят из автомобиля с багажом и ручной кладью. Затем проходят через рамку металлодетектора и интроскоп. Также на досмотровой площадке водитель должен открыть все окна, двери, капот и багажник автомобиля.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, тамань, керчь