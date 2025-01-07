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Часть Симферополя до четверга осталась без воды - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Часть Симферополя до четверга осталась без воды
Часть Симферополя до четверга осталась без воды - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Часть Симферополя до четверга осталась без воды
Часть Симферополя и пригород на сутки остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в столичной администрации. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T22:58
2025-01-07T22:58
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пригород на сутки остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в столичной администрации.По данным властей, частично подачу воды жителям Аграрного, Комсомольского, Укромного и Аэрофлотского восстановят с 9:00 среды. А полное восстановление водоснабжения ожидается к 9 утра в четверг, 9 января.На период проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами, добавили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Часть Симферополя до четверга осталась без воды

Симферополь и пригород более чем на сутки остался без водоснабжения из-за аварии

22:58 07.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСезонное отключение воды в Великом Новгороде
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пригород на сутки остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в столичной администрации.

"В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по улице Киевская, 231, с 23:00 7 января до 23:00 8 января будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: пгт Молодежное (частично), пгт Аграрное, пгт Грэсовский, с. Белоглинка (ЖК "Грэсовский"), пгт Комсомольское, с. Укромное, п. Битумное, пгт Аэрофлотский", - сказано в сообщении.

По данным властей, частично подачу воды жителям Аграрного, Комсомольского, Укромного и Аэрофлотского восстановят с 9:00 среды. А полное восстановление водоснабжения ожидается к 9 утра в четверг, 9 января.
На период проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами, добавили в администрации.
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