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Часть Симферополя до четверга осталась без воды

Часть Симферополя до четверга осталась без воды - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Часть Симферополя до четверга осталась без воды

Часть Симферополя и пригород на сутки остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в столичной администрации. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T22:58

2025-01-07T22:58

2025-01-07T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Часть Симферополя и пригород на сутки остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в столичной администрации.По данным властей, частично подачу воды жителям Аграрного, Комсомольского, Укромного и Аэрофлотского восстановят с 9:00 среды. А полное восстановление водоснабжения ожидается к 9 утра в четверг, 9 января.На период проведения работ будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами, добавили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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