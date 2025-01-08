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Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц
Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц
В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть"... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T19:10
2025-01-08T19:10
сергей аксенов
симферополь
бахчисарай
новости крыма
крым
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Министерству экологии и природных ресурсов Крыма поставлена задача координировать работу по приему пострадавших животных и рассмотреть вариант перевоза пернатых в Симферополь и Бахчисарай, где есть необходимые площадки, уточнил глава региона.Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество пострадавших птиц будет расти, поэтому уже сейчас нужно организовывать реабилитационный центр с участием государственных средств, заявлял ранее в среду директор парка львов Олег Зубков.Сейчас в Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств. Как сообщали в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицамСотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазутаКак очищают побережье Севастополя от мазута – видео
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, симферополь, бахчисарай, новости крыма, крым, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц

В Крыму для спасения зараженных мазутом птиц власти создадут павильон – Аксенов

19:10 08.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваПункт оказания первой помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов
Пункт оказания первой помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"На базе сафари-парка "Тайган" организовано оказание помощи птицам, пострадавшим от мазута. Так как возможности парка ограничены, будет рассмотрен вопрос создания дополнительного павильона для этих целей при поддержке правительства республики", – говорится в сообщении.

Министерству экологии и природных ресурсов Крыма поставлена задача координировать работу по приему пострадавших животных и рассмотреть вариант перевоза пернатых в Симферополь и Бахчисарай, где есть необходимые площадки, уточнил глава региона.
Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество пострадавших птиц будет расти, поэтому уже сейчас нужно организовывать реабилитационный центр с участием государственных средств, заявлял ранее в среду директор парка львов Олег Зубков.
Сейчас в Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств. Как сообщали в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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Сергей АксеновСимферопольБахчисарайНовости КрымаКрымТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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