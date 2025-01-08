https://crimea.ria.ru/20250108/vlasti-kryma-sozdadut-pavilon-dlya-spaseniya-zarazhennykh-mazutom-ptits-1143170906.html

Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц

Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Власти Крыма создадут павильон для спасения зараженных мазутом птиц

В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть"... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T19:10

2025-01-08T19:10

2025-01-08T19:10

сергей аксенов

симферополь

бахчисарай

новости крыма

крым

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Крыму создадут дополнительный павильон для спасения птиц, пострадавших от разлива мазута в черноморской акватории после крушения нефтетанкеров "Волгонефть". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Министерству экологии и природных ресурсов Крыма поставлена задача координировать работу по приему пострадавших животных и рассмотреть вариант перевоза пернатых в Симферополь и Бахчисарай, где есть необходимые площадки, уточнил глава региона.Число зараженных мазутом птиц растет по всему Крыму – волонтеры везут пернатых в парк "Тайган" с участков побережья от Керчи до Евпатории. Количество пострадавших птиц будет расти, поэтому уже сейчас нужно организовывать реабилитационный центр с участием государственных средств, заявлял ранее в среду директор парка львов Олег Зубков.Сейчас в Крыму прогнозируют ухудшение ситуации с мазутным загрязнением, масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае. В этой связи в республике усилят работу всех служб и ведомств. Как сообщали в среду пресс-служба МЧС России, в Крыму за сутки выявлены семь новых фактов мазутного загрязнения. Работы на шести участках завершены. Ведется очистка двух километров берега в Сакском и такого же отрезка побережья в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицамСотрудники Опукского заповедника каждый день убирают новые пятна мазутаКак очищают побережье Севастополя от мазута – видео

симферополь

бахчисарай

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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