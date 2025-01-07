https://crimea.ria.ru/20250107/godovalyy-rebenok-pogib-na-pozhare-v-fermerskom-khozyaystve-1143159882.html
Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
В Тверской области загорелось фермерское хозяйство. В огне погиб годовалый ребенок. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T19:39
2025-01-07T19:39
2025-01-07T19:39
тверская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143159642_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_255014a93163ba84965e3173489ea779.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Тверской области загорелось фермерское хозяйство. В огне погиб годовалый ребенок. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в деревне Гирино-Солнечное.Открытое горение было ликвидировано на 250 квадратах. С огнем боролись 29 специалистов и 10 единиц техники. На месте работают сотрудники следственных органов и дознаватели МЧС России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тверская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143159642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5b462e535b71ac434a81838867f4e81b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, общество
Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
В Тверской области на пожаре погиб годовалый ребенок