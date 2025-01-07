https://crimea.ria.ru/20250107/godovalyy-rebenok-pogib-na-pozhare-v-fermerskom-khozyaystve-1143159882.html

Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве

Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве

В Тверской области загорелось фермерское хозяйство. В огне погиб годовалый ребенок. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T19:39

2025-01-07T19:39

2025-01-07T19:39

тверская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Тверской области загорелось фермерское хозяйство. В огне погиб годовалый ребенок. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в деревне Гирино-Солнечное.Открытое горение было ликвидировано на 250 квадратах. С огнем боролись 29 специалистов и 10 единиц техники. На месте работают сотрудники следственных органов и дознаватели МЧС России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тверская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, общество