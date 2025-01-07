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Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве
В Тверской области загорелось фермерское хозяйство. В огне погиб годовалый ребенок. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T19:39
2025-01-07T19:39
тверская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Тверской области загорелось фермерское хозяйство. В огне погиб годовалый ребенок. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что трагедия произошла в деревне Гирино-Солнечное.Открытое горение было ликвидировано на 250 квадратах. С огнем боролись 29 специалистов и 10 единиц техники. На месте работают сотрудники следственных органов и дознаватели МЧС России.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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тверская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, общество
Годовалый ребенок погиб на пожаре в фермерском хозяйстве

В Тверской области на пожаре погиб годовалый ребенок

19:39 07.01.2025
 
© МЧС РоссииВ Тверской области на пожаре погиб годовалый ребенок
В Тверской области на пожаре погиб годовалый ребенок
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Тверской области загорелось фермерское хозяйство. В огне погиб годовалый ребенок. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что трагедия произошла в деревне Гирино-Солнечное.
"Из помещения эвакуировались самостоятельно четыре человека, в том числе ребенок пяти лет. При тушении обнаружено тело годовалого малыша", - сказано в сообщении.
Открытое горение было ликвидировано на 250 квадратах. С огнем боролись 29 специалистов и 10 единиц техники. На месте работают сотрудники следственных органов и дознаватели МЧС России.
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Тверская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожарНовостиОбщество
 
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