https://crimea.ria.ru/20250107/v-krymu-mazut-obnaruzhili-na-semi-novykh-uchastkakh--1143162034.html
В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках
В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках - РИА Новости Крым, 07.01.2025
В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках
В Феодосии, Евпатории, Ленинском и Сакском районах за сутки выявили семь новых фактов обнаружения нефтепродуктов на побережье. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T22:08
2025-01-07T22:08
2025-01-07T22:53
крым
разлив нефтепродуктов в черном море
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черное море
минприроды крыма
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии, Евпатории, Ленинском и Сакском районах за сутки выявили семь новых фактов обнаружения нефтепродуктов на побережье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Два очага загрязнения обнаружены в районе села Яковенково Ленинского района, причем один из них находится на территории государственного природного заповедника Опукский. Четыре таких участка обнаружены в Феодосии в Песчаной балке, Тихой бухте, а также в поселках Приморский и Орджоникидзе.Нефтепродукты также были выявлены в Евпатории вдоль побережья на улице Симферопольской, до пляжа "Солнышко", а также в Сакском районе от пляжа "Солнышко" до аквапарка.К работам было привлечен 262 человека, задействовано 78 единиц техники.Ранее сообщалось, что два новых очага загрязнения выявлены в Севастополе и единичные участки – в Евпатории. В оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.По данным Минтранса, после повторных погружений к затонувшим танкерам в Керченском проливе выходов мазута не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазутаВытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ МинтрансаВ Севастополе выявили новые пятна мазута
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крым, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, минприроды крыма, экология, евпатория, феодосия, ленинский район, сакский район, новости крыма
В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках
В Крыму выявили семь новых участков загрязнения мазутом
22:08 07.01.2025 (обновлено: 22:53 07.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии, Евпатории, Ленинском и Сакском районах за сутки выявили семь новых фактов обнаружения нефтепродуктов на побережье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
"7 января в муниципальных образованиях Крыма выявлено семь фактов обнаружения нефтепродуктов и подтверждено наличие одного факта мазута", - написала она.
Два очага загрязнения обнаружены в районе села Яковенково Ленинского района, причем один из них находится на территории государственного природного заповедника Опукский.
Четыре таких участка обнаружены в Феодосии в Песчаной балке, Тихой бухте, а также в поселках Приморский и Орджоникидзе.
Нефтепродукты также были выявлены в Евпатории вдоль побережья на улице Симферопольской, до пляжа "Солнышко", а также в Сакском районе от пляжа "Солнышко" до аквапарка.
"Всего за 7 января обследовано 429 километров береговой линии. Собрано и вывезено около 4,96 тонн грунта или 610 мешков. Очищено 10,7 км береговой линии, остается 2 км", - написала Ольга Шевцова.
К работам было привлечен 262 человека, задействовано 78 единиц техники.
Ранее сообщалось, что два новых очага загрязнения выявлены
в Севастополе и единичные участки
– в Евпатории.
В оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов
.
По данным Минтранса, после повторных погружений к затонувшим танкерам в Керченском проливе выходов мазута не обнаружено
.
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