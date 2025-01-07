https://crimea.ria.ru/20250107/v-krymu-mazut-obnaruzhili-na-semi-novykh-uchastkakh--1143162034.html

В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках

В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках - РИА Новости Крым, 07.01.2025

В Крыму мазут обнаружили на семи новых участках

В Феодосии, Евпатории, Ленинском и Сакском районах за сутки выявили семь новых фактов обнаружения нефтепродуктов на побережье. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T22:08

2025-01-07T22:08

2025-01-07T22:53

крым

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

минприроды крыма

экология

евпатория

феодосия

ленинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143155954_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_df17ad46ff944b78a72e4a112d8dbeae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Феодосии, Евпатории, Ленинском и Сакском районах за сутки выявили семь новых фактов обнаружения нефтепродуктов на побережье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.Два очага загрязнения обнаружены в районе села Яковенково Ленинского района, причем один из них находится на территории государственного природного заповедника Опукский. Четыре таких участка обнаружены в Феодосии в Песчаной балке, Тихой бухте, а также в поселках Приморский и Орджоникидзе.Нефтепродукты также были выявлены в Евпатории вдоль побережья на улице Симферопольской, до пляжа "Солнышко", а также в Сакском районе от пляжа "Солнышко" до аквапарка.К работам было привлечен 262 человека, задействовано 78 единиц техники.Ранее сообщалось, что два новых очага загрязнения выявлены в Севастополе и единичные участки – в Евпатории. В оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.По данным Минтранса, после повторных погружений к затонувшим танкерам в Керченском проливе выходов мазута не обнаружено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазутаВытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ МинтрансаВ Севастополе выявили новые пятна мазута

крым

черное море

евпатория

феодосия

ленинский район

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, минприроды крыма, экология, евпатория, феодосия, ленинский район, сакский район, новости крыма