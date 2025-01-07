https://crimea.ria.ru/20250107/vodolazy-povtorno-obsledovali-zatonuvshie-v-kerchenskom-prolive-tankery-1143149986.html

Вытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ Минтранса

Вытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ Минтранса - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Вытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ Минтранса

Из затонувших в Керченском проливе танкеров не обнаружено выхода мазута. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T14:34

2025-01-07T14:34

2025-01-07T14:45

минтранс россии

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Из затонувших в Керченском проливе танкеров не обнаружено выхода мазута. Об этом сообщили в Минтрансе России. Кроме того, в ближайшее время специалисты планируют откачать мазут с севшего на мель танкера "Волгонефть-239". "В настоящее время прорабатывается ряд мероприятий, который позволит выполнить транспортировку мазута без ущерба экологии", - добавили в Минтрансе.По данным ведомства, на сегодняшний день обследовано 1383,7 квадратных километров акватории, очищено от нефтепродуктов 38,3 тысячи квадратных метров акватории. Всего в зоне ЧС работают 25 специализированных судов и все, находящиеся рядом гражданские суда."Информацию об обнаруженных загрязнениях они передают специалистам Морспасслужбы, которые выезжают на место и обрабатывают их биосорбентом. За минувшие сутки очищено 2,2 тысячи квадратных метров", - уточнили в Минтрансе.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.После крушения в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута, сообщили в Министерстве транспорта России. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно.7 января новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. У берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным МЧС России, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, были обследованы 59 километров, вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта.В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазутаВ Севастополе выявили новые пятна мазутаМазутные пятна в Черном море: к поиску подключены все суда в зоне ЧС

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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